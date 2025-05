El Ogro Fabbiani salió a respaldar a Gago y propuso un fuerte cambio en el reglamento de al AFA

La salida de Fernando Gago de Boca sigue generando repercusiones en el ambiente del fútbol argentino. Luego de su despido tras la derrota ante River en el Superclásico, una de las voces que se alzó para defender al exentrenador xeneize fue la del Ogro Fabbiani . El actual DT de Newell’s no solo elogió la carrera de Gago, sino que aprovechó el momento para proponer una modificación reglamentaria en defensa del trabajo de los entrenadores.

"Yo cambiaría las normas. Si vos me preguntás a mí, tendría que haber dos entrenadores por club en el año. Yo cambiaría las formas, sino nunca podés trabajar", declaró el Ogro Fabbiani en diálogo con ESPN, tras la victoria de la Lepra por 2-0 frente a Huracán por la fecha 15 del Grupo A del Torneo Apertura. El exdelantero, devenido en técnico, explicó que “no es fácil ser entrenador” y subrayó que la presión en el fútbol argentino es desmedida: “Uno siempre quiere lo mejor. Para mí Fernando no tiene techo”.

Este respaldo no pasó desapercibido, sobre todo teniendo en cuenta el cruce que ambos técnicos protagonizaron semanas atrás, luego del triunfo de Newell’s sobre Boca en Rosario. En aquel encuentro por la Copa de la Liga, el equipo de Fabbiani ganó por penales ante Kimberley y luego eliminó al Xeneize, lo que generó un tenso intercambio mediático entre los entrenadores. Fue entonces cuando el Ogro lanzó una frase que se volvió viral: “Pensamos que iba a ser más difícil”, en referencia al partido con Boca.

Consultado sobre esa declaración, Fabbiani explicó que no se trató de una provocación gratuita, sino de una reacción a las palabras de Gago en conferencia de prensa, en las que el entonces DT de Boca calificó el partido como "muy malo" y criticó el planteo de la Lepra al decir que “se posicionó bajo con línea de cinco”. Para el Ogro, eso fue una falta de respeto: “Cuando se meten con mi trabajo o con mis jugadores, me salta el jugador que llevo adentro. Tantos años jugando al fútbol, hoy me toca ser entrenador, yo nunca le faltaría el respeto a ningún colega”.

La propuesta del Ogro Fabbiani

A pesar de las tensiones, Fabbiani aclaró que no habló ni hablará con Gago para aclarar el asunto, aunque marcó su postura con firmeza: "Hay que ser inteligente. Jamás le faltaría el respeto a un colega". Lejos de guardar rencores, en sus últimas declaraciones eligió respaldar al exvolante de Real Madrid y Vélez, reconociendo su capacidad y proyección como técnico: "Fernando no tiene techo".

El caso Gago-Fabbiani no solo expone el fragilidad de los proyectos deportivos en el fútbol argentino, sino que también abre el debate sobre la necesidad de proteger a los entrenadores de la volatilidad del entorno. La propuesta del DT de Newell’s, de limitar la cantidad de cambios de técnicos por temporada, podría alimentar una discusión que en los últimos años se repite sin solución en el horizonte: cómo generar procesos sostenibles en un ecosistema que muchas veces devora a sus protagonistas.