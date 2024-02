El palazo de Benedetto a sus ex DT en Boca: "Ahora se convive"

El Pipa, a pesar de la falta de continuidad, se mostró optimista y agradecido por la oportunidad de jugar y convertir en esta nueva etapa bajo la dirección de Martínez. "Estoy contento, la verdad que hacía rato que no podía convertir y ojalá que podamos seguir así. Cuando uno tiene tantos años en el club ya sabe cómo se maneja todo, me mantengo tranquilo, trabajando día a día, hoy me tocó y lo aproveché", afirmó.

Qué dijo Benedetto sobre su competencia con Edinson Cavani

Benedetto también se refirió a la competencia en el equipo, destacando la relación con Miguel Merentiel y reconociendo que es difícil cuando no le toca jugar. "Es difícil porque uno quiere tratar de jugar todos los partidos y cuando no le toca obviamente se va a enojar, lo mismo les pasará a Edinson (Cavani) y a Miguel, pero siempre es enojarse y ser positivo, demostrar que vos estás. Tratamos de apoyarnos partido a partido, sabemos que estamos compitiendo por estar en el once", explicó.

Benedetto 2.jpg Benedetto volvió al gol

Respecto a Cavani, Benedetto le envió un mensaje de aliento y comprensión. "No le dije nada pero él sabe, en la cabeza tiene 500 goles, qué le puedo decir, no llego ni a la mitad de los que tiene él. Las situaciones el otro día se le dieron, me pasó a mí cuando llegué a Boca, que tenía las situaciones y no las podía convertir", comentó.