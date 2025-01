El pasado de Jack Doohan, el australiano con el que Franco Colapinto peleará su lugar en la Fórmula 1

El joven piloto australiano de 21 años es hijo de un reconocido ex piloto de Moto GP.

Jack sabe que debe hacer las cosas extremadamente bien para que al paso de cinco carreras, la cantidad de carreras que tiene pactado el contrato firmado por la escudería, logre convencer a los directivos a pesar de la presencia de Colapinto . Sabe que el ex piloto de Williams desde el pasado jueves mostró pergaminos para instalarse como piloto titular. En cambio Doohan todavía debe sacar chapa.

Su apellido puede darle un plus siendo que en el mundo de la competición es conocido por su padre Mick, pentacampeón de la categoría ahora reconocida como MotoGP. Sin embargo el australiano no ha terminado de demostrar con su rendimiento ya que no ha tenido un rendimiento que deje boquiabierto al mundo de la categoría madre del automovilismo como si lo hizo Franco.