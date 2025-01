El pedido de Franco Colapinto a la Fórmula 1 para que la Argentina tenga su Gran Premio

Franco Colapinto puede confirmar, quizás, para ser una voz escuchada en la Fórmula 1 no es necesario ser un piloto de larga trayectoria o haber obtenido resultados insoslayable en su estadía en la máxima categoría del automovilismo. Con pocas carreras se ganó un serio respeto que lo llevó a ser contratado por la escudería francesa Alpine. Sabe que su voz pesa, por eso ya lanzó, indirectamente, algunos pedidos.

f1.jpg

“Ya es hora de que vuelva. Una manija de un autito rosa a fondo por el Gálvez”, escribió el piloto 21 años que pertenecía a la escudería Williams. Sumado a esto compartió la publicación en las historias de Instagram donde publicó: “Tenés más ganas que nosotros F1″.

“Fue muy buena la reunión y tenemos mucho trabajo por hacer. Sabemos de lo exigente y lo sofisticado de la organización de este evento. Uniendo esfuerzos y trabajando mucho en distintos aspectos técnicos, yo tengo confianza y fe de que se van dando las condiciones para la vuelta de la F1 a la Argentina”, dijo en su momento el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación tras una reunión con autoridades de la máxima.

Franco Colapinto fue el blanco de críticas de un campeón de F1

El joven piloto argentino Franco Colapinto ha sido uno de los nombres que más ruido generó en el último tiempo dentro de la Fórmula 1. Su inesperado ascenso a la máxima categoría del automovilismo, al ocupar la vacante de Logan Sargeant en Williams, lo catapultó al centro de la escena internacional. Sin embargo, este impulso no estuvo exento de desafíos y críticas, especialmente provenientes de figuras históricas del deporte. Una de las voces más críticas fue la del excampeón mundial Jacques Villeneuve, quien analizó con dureza el rendimiento del argentino.

Colapinto 1.jpg

Villeneuve, quien se consagró campeón de la Fórmula 1 en 1997, no dudó en señalar los errores que cometió Colapinto durante sus primeras experiencias en la categoría. En diálogo con Action Network, el canadiense fue tajante: "Franco Colapinto perjudicó sus posibilidades. Si le dan una oportunidad de oro, debe aprovecharla al máximo. No puede llorar por ello. Consiguió algunas carreras en la F1. No mucha gente lo consigue, así que ya es impresionante que haya tenido esa oportunidad".

El paso de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Colapinto disputó nueve carreras en su breve paso por Williams, sumando puntos importantes en Bakú (8°) y en Austin (10°). Además, dejó buenas impresiones en circuitos desafiantes como Monza, Singapur y México, lo que atrajo la atención de equipos como Red Bull. Sin embargo, su rendimiento irregular en pistas como Interlagos, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi encendió las alarmas. Villeneuve hizo hincapié en estas falencias al afirmar: "No estoy seguro de lo que pasará con su futuro. Sigue siendo un piloto rápido. Pero lo que demostró es que no juzgó bien la situación".

A pesar de estas críticas, Colapinto fue fichado por Alpine como piloto de reserva para la temporada 2025. Se especula con que podría ocupar el lugar de Jack Doohan, quien solo tiene garantizadas las primeras cinco carreras del próximo año con la escudería. Este movimiento demuestra que, a pesar de los altibajos, Colapinto sigue siendo visto como un talento con potencial para desarrollarse en la Fórmula 1.

Colapinto 2.jpg

Las críticas de Villeneuve contra Franco Colapinto

Villeneuve, conocedor de lo que implica debutar en la Fórmula 1, remarcó que no basta con ser rápido en la pista, sino que es crucial saber gestionar las oportunidades y adaptarse a las situaciones de carrera. "No se trata solo de velocidad, sino de entender cómo manejar cada circunstancia. Franco debe aprender a capitalizar sus chances si quiere mantenerse en la elite", subrayó.

El canadiense destacó que llegar a la Fórmula 1 es un privilegio que muy pocos logran, pero mantenerse requiere más que talento. En este sentido, comparó la situación de Colapinto con la de otros jóvenes talentos como Gabriel Bortoletto, reciente incorporación de Kick Sauber y campeón de la Fórmula 2. Villeneuve también se mostró escéptico sobre la preparación de los pilotos jóvenes que llegan a la máxima categoría con poca experiencia: "Es sorprendente cómo pilotos con tan poca trayectoria logran llegar al nivel más alto del automovilismo tan rápido".