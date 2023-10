El picante ida y vuelta de Messi con Ibai Llanos: “Te voy a clavar el visto”

Messi 1.jpg Lionel Messi con su octavo balón de oro

"Gracias, pero igual estoy muy enojado con vos por lo que hiciste el otro día", reveló Messi, dejando entrever una sonrisa cómplice.

La reacción de Lionel Messi contra Ibai Llanos

El astro argentino hizo referencia al momento en que Ibai Llanos había compartido en público un mensaje privado que le había enviado a través de Instagram, mientras estaba realizando una de sus transmisiones en vivo vista por millones de personas.

El delantero del Inter Miami siguió explicando su disgusto: "Mandaste mensajes y los leíste en público. No te voy a contestar más ahora", afirmó Messi. Llanos intentó justificar su acción y aseguró que había borrado o pixelado parte del mensaje. Además, mencionó que había aprendido estas prácticas del reconocido futbolista argentino Sergio Agüero.

Pero Messi no dio marcha atrás y reafirmó su decisión: "No te voy a contestar más porque hacés todo público. No tenés privacidad vos". La charla entre ambos continuó de manera amigable, y el futbolista cambió de tema cuando Llanos le preguntó sobre sus sensaciones tras ganar su octavo Balón de Oro, sin embargo, y a pesar de la buena onda, el campeón del mundo no dudó en marcarle la cancha.