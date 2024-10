El picante posteo del jugador de San Lorenzo tras errar su polémico penal con Godoy Cruz

Explicaciones jugador penal San Lorenzo.jpg

Así como esta vez le tocó ser el villano, el futbolista había sido héroe con la misma definición pero aquella vez con la camiseta de Argentinos Juniors. Fue por la fecha 18 del campeonato de la B Nacional en 2018 donde el Bicho empató 1-1 ante Los Andes, donde aquella vez la pelota ingresando lentamente junto al palo izquierdo.

El Pipi Romagnoli enojado por lo sucedido

“Jugué 20 años, a veces está designado algún jugador. Lo venía pateando Legui (Leguizamón) o Iker. A veces dentro del campo lo deciden los jugadores quién patea. Decidieron que patee el Polaco (Fydriszewski). Después uno no está en la cabeza del jugador a ver qué va a hacer o no. Si sabía que la iba a picar me metía adentro de la cancha para que no la picara. Uno no sabe lo que pasa por la cabeza del jugador”, expresó su enojo el entrenador Pipi Romagnoli.

Y sentenció: “¿Cómo me voy? Me voy re caliente. Un partido que no tiene mucho análisis porque nos encontramos con un penal a lo último”.