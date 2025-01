El piropo que Carlos Sainz le dejó a Colapinto en su debut con Williams

Sainz-Colapinto.mp4

“Me gustaría analizar un poco más en detalle la inclinación frontal y trasera de mi vuelta. Y luego la separación de las ruedas en profundidad, especialmente cuando vuelvo al frente de ese comentario que hice. Muéstrame algunos datos cuando puedas y te puedo decir si creo que es demasiado o no es suficiente. Y enfoquémonos esta noche en las inclinaciones frontales y traseras y en la separación profunda de las ruedas. Además, necesito ajustar un poco la funda del asiento y no mucho en fibra de carbono”, agregó el español sobre las correcciones que, para su parecer, se deben hacer en el monoplaza.

Para cerrar, se mostró optimista con el Williams: “No estamos lejos del lanzamiento del coche en Silverstone; no puedo esperar para ver a mi nueva joya y conducirla. Intentemos hacer que este 2025 sea un buen año. Es un momento importante para Williams, donde todos vamos a intentar esforzarnos para llevar de nuevo a este equipo al frente de la parrilla”,

La emotiva despedida de Williams a Franco Colapinto tras su salida a Alpine

La escudería Williams se despidió del argentino Franco Colapinto tras la confirmación de su acuerdo con Alpine para que el pilarense sea uno de los pilotos de reserva para la temporada 2025 en la Fórmula 1. "Se incorpora a nosotros con un contrato de varios años. Franco será nuestro piloto de reserva para el 2025", detalló la escudería francesa en sus redes sociales.

Ante la oficialización de la noticia, Williams hizo un repaso de la carrera del argentino corriendo para ellos contando que, si bien corrió las últimas nueve carreras de la temporada 2024 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, forma parte de su equipo desde la Academia de Pilotos.

A su vez, resaltó que el pilarense se había convertido el primer piloto argentino en competir en la máxima categoría del automovilismo después 23 años, tras disputar el Gran Premio de Italia.

wolves-colapinto-portadajpg.webp

Luego de su llegada a Alpine, el director del equipo James Vowles se pronunció sobre su felicidad tras llegar a un acuerdo entre ambas escuderías: "Estamos encantados de haber llegado a un acuerdo con Alpine para que Franco se una al equipo en un acuerdo plurianual a partir de 2025".

“A lo largo de nueve carreras memorables con Williams, Franco demostró claramente que merece un lugar en la Fórmula 1. Siempre dijimos que lo apoyaríamos para que lo consiguiera ”, continuó.

Por otro lado, Vowles resaltó que sus pilotos para esta temporada serán el tailandés Alex Albon y el español Carlos Sainz Jr: "Williams tiene una de las alineaciones de pilotos más formidables de la parrilla para 2025 y más allá con Alex Albon y Carlos Sainz, por lo que creemos que este acuerdo con Alpine representa la mejor oportunidad de Franco de asegurarse un asiento en la carrera de 2025 o 2026”.

Colapinto 2.jpg

“Estamos orgullosos de haber devuelto a Argentina a la parrilla de F1, queremos agradecer a Franco por todo lo que ha aportado al equipo y esperamos con ansias las futuras batallas en la pista”, concluyó.

A su vez, Vowles cerró con unas emotivas palabras a Colapinto luego de compartir nueve carreras juntos en Williams: “Muchas gracias, Franco. Ha sido un placer verte crecer y desarrollarte, no sólo como conductor, sino como persona. De unirse a nuestra Academia de Conductores en 2023 a completar la temporada 2024 como piloto de Fórmula 1”. “No puedo esperar a verte seguir brillando. Todo lo mejor, tío James”, finalizó el director de equipo de Williams.

El agradecimiento de Franco Colapinto para la escudería que lo puso en la Fórmula 1

Por otra parte, Colapinto también se despidió de Williams con un emotivo agradecimiento: “Quiero agradecer enormemente a Williams Racing y a los socios del equipo, quienes me apoyaron desde el momento en que me uní a la Academia y me dieron la oportunidad de convertirme en piloto de Fórmula 1. Hicieron realidad mis sueños y siempre estaré agradecido por ello”.

franco colapinto alpine formula uno

“Me gustaría agradecer a los mecánicos y a todos los miembros del equipo que hicieron un esfuerzo enorme para poner el auto en la pista y darme la oportunidad de sumar puntos. Y a los fans, que nos han apoyado tanto en los buenos y malos momentos; son los mejores”, finalizó el argentino. De esta forma, Colapinto será parte de la Fórmula 1 como piloto de reserva de Alpine de cara a la temporada 2025.