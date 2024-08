El plan de la mujer de Federico Valverde para que juegue en River

El uruguayo figura del Real Madrid podría tener que ponerse la banda en un futuro no tan lejano, gracias a un plan de su esposa.

En medio de un mercado de pases agitado para River Plate, con la incorporación de figuras como Marcos Acuña y Germán Pezzella, surgió un comentario que hizo soñar aún más a los hinchas del "Millonario". La periodista argentina Mina Bonino, esposa del mediocampista uruguayo Federico Valverde , dejó entrever su deseo de ver a su marido vistiendo la camiseta de River en un futuro no muy lejano.

Valverde 2.jpg Federico Valverde

El plan de Mina Bonino para que Valverde juegue en River

Todo comenzó cuando, tras los rumores del posible arribo de James Rodríguez a River, Bonino se sumó al entusiasmo en las redes sociales. Varios hinchas comenzaron a pedir por la llegada de Valverde, lo que llevó a la periodista a expresar sus sentimientos al respecto. "Che, no me manijeen más con mi marido a River. Si ustedes sueñan, imagínense yo que todos los días me acuesto pensando en el momento de la presentación en el Monumental, con el Beni y Bauti (sus hijos) de la mano. Él lo sabe y es mi sueño, pero todavía falta mucho", compartió Bonino en su cuenta de X (anteriormente Twitter).