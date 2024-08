El plantel de Cipolletti quedó varado en la ruta volviendo de Rincón de los Sauces

Fue clave la intervención de Leonardo Sánchez, conocido fotógrafo de Cipo Pasión, que venía justo detrás y fue quien llevó al chofer a Añelo para buscar una solución, mientras el plantel esperaba en el micro.

Según contó a LM, "veo parado el colectivo, frené y vi que arrancó, iba muy despacio, lo dejé que me pase (yo en la banquina) y volvió a frenar. Ahí pare y pregunté qué pasaba, si podía ayudar o necesitaban algo".

"Se le rompió la correa de la bomba de agua y el chofer me pidió si lo podía llevar a Añelo. Ahí consiguió una que no era la medida pero nos quedamos recorriendo y llamando gente", comentó Sánchez.

Mientras tanto, en el colectivo tanto los jugadores como el cuerpo técnico estuvieron varias horas sin comer, porque como habían merendado en Rincón y era un viaje corto, no se llevaron viandas para ellos.

cipolletti plantel vs rincon.jpg El once de Cipo en Rincón. Foto: prensa Rincón

"Trabajo en la zona así que realice algunos llamados que nos ayudaron. Cuando estábamos por volver al cole para poner la correa, lo llamaron al chófer para avisarle que una persona llevaba la correa que correspondía estaba a 20 minutos de Añelo", relató Leo, quien explicó que cerca de las once de la noche el colectivo arrancó de nuevo rumbo a Cipolletti.

La delegación llegó casi a las dos de la mañana.

Un empate que suma solo si se gana de local

El análisis del punto logrado en Rincón solo será positivo a la larga si Cipo le gana a Huracán Las Heras en la próxima. Son ocho partidos sin ganar con cinco empates consecutivos. "Creo que es un buen punto que nos llevábamos. No voy a hablar de nada extrafutbolístico. Ahora hay que validar el punto de local, porque si empatamos acá y después empatamos o perdemos de local, no suma", declaró Matías Kucich apenas terminado el encuentro a LU19.

"Contento porque me tocó volver a jugar después de tanto un partido de titular. Me sentí bien, es una posición que me sienta cómodo, el año pasado jugué toda la temporada ahí. Creo que es mi posición y donde me siento más cómodo. Igualmente donde me necesite el técnico, ahí voy a estar", agregó el defensor que regresó a la titularidad.

deportivo rincon cipolletti crespo.jpg

Por su parte, Facundo Crespo, que volvió a ser clave en el arco dijo: "Partido parejo, nosotros tuvimos nuestras chances de convertir y no pudimos. A veces te toca actuar más que en otros partidos y hoy por suerte sacamos un punto en una cancha complicada. Tuvimos dos muy claras y queríamos sumar de a tres. El sintético siempre es complicado, sabíamos a lo que veníamos. Lo importante es que nos llevamos un punto. Espero que el fin de semana de local se nos abra el arco".