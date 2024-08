Faltó gol, sobró intensidad: Deportivo Rincón y Cipolletti quedaron a mano

Por la cuarta fecha de la Reválida del Federal A , Deportivo Rincón y Cipolletti i gualaron sin goles luego de un partido que tuvo situaciones para ambos, pero donde el gol brilló por su ausencia. El León quedó a un paso de mantener la categoría y continúa como líder de la zona A de esta etapa del Federal A . El Albinegro presentó batalla, pero no pudo cortar la racha de partidos sin victorias, que llega a ocho con cinco empates consecutivos.

El León sigue siendo puntero del grupo con diez puntos y sin goles en contra, mientras que el conjunto rionegrino tiene tres unidades en igual cantidad de presentaciones y no despega de la parte baja de la tabla.

Rincón respondió con un frentazo de Inostroza y la primera intervención de Crespo, quien volvió a evitar la caída de su arco luego de un remate de larga distancia. Con el correr de los minutos, el local dominó algo mejor el territorio y evitó que la visita avanzara.

deportivo rincón cipolletti.jpg Deportivo Rincón y Cipolletti, en una verdadera batalla futbolística por el Federal A. Foto: gentileza Luis Amaolo

En el complemento, la intensidad no aflojó y en ese contexto el equipo de Nasta mostró actitud. Luego de una pelota parada, generó la primera de las dos chances muy claras para el albinegro con el remate de Manolo Berra que pegó en palo derecho del arquero y no quiso entrar.

Tres minutos más tarde, cuando Criado estaba vencido, el Pope Díaz falló el gol con el arco vacío.

Después de esas oportunidades, Rincón mejoró de la mano de Facundo Miguel y, con la ayuda de los cambios, se aproximó al arco rival. Cerca del final, Crespo salvó otra vez a su equipo con tres intervenciones fundamentales.

Por lo que fue el desarrollo del juego, la igualdad tuvo olor a justicia.

En la próxima fecha, el León visitará a Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi y Cipo será local de Huracán Las Heras en La Visera.

SÍNTESIS

Rincón: Jonathan Criado; Ariel Páez, Jonathan Chacón, Carlos Estévez, Martín Aruga; Lautaro Inostroza, Facundo Miguel, Gastón Portiño, Lucas Mellado; Juan Lazaneo y Joan Juncos. DT: Alejandro Abaurre.

Cipolletti; Facundo Crespo; Matías Carrera, Yago Piro, Manuel Berra, Matías Kucich y Leandro Wagner; Laureano Tello, Lucas Argüello, Alex Díaz y; Darío Giovanoni y Juan Martín Amieva. DT: Gabriel Nasta

Cambios: PT, 40 Claudio López por Juncos (DR). ST 18 Iñaki Marcos por Giovanoni (C), Nicolás Di Bello y Ayrton Sáez por Inostroza por Páez e Inostroza (DR), 25 Santiago Jara por Amieva (C), 26 Julián Martín por Mellado (DR), 37 Boris Magnago, Denis Lara y Henry Sáez por Díaz, Tello y Wagner (C).

Árbitro: Cristian Rubiano

Cancha: Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces.