El polémico video de un periodista de ESPN por el que se ganó el odio de Independiente

Independiente dejó una nueva muestra de su pobre nivel futbolístico que condena a los hinchas a no ilusionarse con ser protagonistas a pesar de que el nombre pesado que tiene la institución en el fútbol argentino por sus títulos provoque lo opuesto al difícil momento.

" Independiente fue una familia rica y tiene que acostumbrarse a vivir como pobre . No es la muerte de nadie, se puede ser pobre dignamente , tendrá que comer sándwich de mortadela o pan cocido", esbozó en el programa F90 el periodista Federico Bulos , despertando un debate en programa que habitualmente conduce Sebastián Vignolo.

Bulos-Independiente.mp4

En la misma sintonía a su expreso enojo, reveló qué tiene que hacer el equipo para sortear esta crítica situación: "Estoy hablando en serio. Todos atrás, saquen empates, peleen los partidos, hagan lo que puedan". Actualmente el equipo ocupa el puesto 18 de la tabla de la Liga Profesional de Fútbol con seis unidades en la misma cantidad de partidos (promedio de un punto por partido).

El nuevo DT de Independiente debutó, perdió y explotó contra los jugadores

Independiente sufrió una dura derrota en su visita a Instituto en Córdoba, cayendo por 3-1 en la reanudación de la Liga Profesional de Fútbol. Este encuentro marcó el debut oficial de Julio Vaccari como entrenador del Rojo, quien tras el partido no ocultó su frustración y realizó una autocrítica en la conferencia de prensa.

"Me llevo poco de positivo. Sinceramente, estoy dolido porque no conseguimos lo que vinimos a buscar. El tiempo de trabajo nos va a dar lo que queremos lograr", aseguró antes de agregar de los errores de sus jugadores en los goles: “No se pueden repetir”.

Vacari.jpg Julio Vaccari, DT de Independiente

El debut de Vaccari estuvo marcado por las dificultades que enfrenta el club debido a las inhibiciones que le impiden utilizar a sus nuevos refuerzos. "Es una incertidumbre saber cuándo se van a poder levantar las inhibiciones. Son diferentes escenarios que se van planteando, pero uno no tiene la certeza de cuándo será. Yo tengo que pensar en la planificación del próximo partido sin pensar en los refuerzos", manifestó el entrenador, visiblemente afectado por la situación.

Los refuerzos que todavía no pudieron jugar aún en Independiente

Pese a las adversidades, la dirigencia de Independiente mantiene el optimismo respecto a poder pagar todas las obligaciones y liberar a los refuerzos. Entre ellos, Marco Pellegrino, Kevin Lomónaco, Felipe Loyola y Federico Vera, quienes esperan poder debutar pronto con la camiseta del Rojo.

Vaccari no dudó en elogiar las características de los nuevos jugadores. "Vera es muy bueno en la parte ofensiva. Es cuatro, pero lo imagino más adelante. Por su parte, Loyola es polifuncional: juega de cuatro, de dos, de seis y de interno. Nos puede dar dos o tres funciones y tiene una gran proyección para el club", explicó el técnico, ilusionado con las posibilidades que ofrecen estos futbolistas.

Vaccari 1.jpg Julio Vaccari

Qué tiene que mejorar Independiente según José Vaccari

En cuanto al desarrollo del partido, Independiente mostró deficiencias tanto en la posesión como en la generación de juego ofensivo. "Nos faltó mejorar la velocidad de circulación del balón, pases progresivos con velocidad. Eso fue lo que más nos costó desde lo futbolístico", admitió Vaccari. Además, resaltó la falta de reacción ante los goles de Instituto: "No nos pudimos rebelar a los goles y eso es lo que más nos costó. Poder reponernos a las adversidades actitudinales en situaciones adversas".

El técnico también se refirió a la presión de los hinchas y la necesidad de resultados inmediatos. "Es muy difícil porque estamos en una sociedad donde no hay paciencia en la calle y no hay paciencia en ninguno de los aspectos de la vida cotidiana. No le pido al público paciencia. Lo único que le puedo transmitir al hincha de Independiente es que se va a encontrar con alguien que trabaja", aseveró Vaccari. Sin embargo, pidió comprensión para los jóvenes del plantel: "Pido paciencia con los chicos jóvenes y que están haciendo sus primeras armas, porque todo juvenil lo necesita para hacer las primeras armas".