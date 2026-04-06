El posteo de Adrián Maravilla Martínez hablando de "Satanás" tras errar el penal contra Independiente

El delantero de Racing se expresó en su redes sociales luego de fallar desde los doce pasos en la derrota de Racing.

Luego de picar y errar el penal el último sábado, Adrián “Maravilla” Martínez está en el ojo de la tormenta. El delantero de Racing tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador ante Independiente en el clásico de Avellaneda, pero equivocó el camino en la ejecución y finalmente su equipo perdió 1 a 0.

No fue la única chance que desperdició el delantero, goleador y campeón con la Academia. En el segundo tiempo, Maravilla dispuso de otras dos ocasiones claras, pero le faltó precisión en la puntada final .

Desde el ambiente futbolero, el futbolista sigue siendo blanco de muchas críticas por la decisión de patear de esa manera y fallar en un encuentro de tanta relevancia.

Si bien el cariño de la gente persiste, es el principal apuntado por los hinchas luego de la derrota en el clásico ante el Rojo el último sábado, por la fecha 13 del Apertura.

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El posteo de Adrián Maravilla Martínez

Este lunes, publicó un mensaje en sus redes sociales en medio de las críticas: “Un mensajero de Satanás que me abofetee”.

“Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca”, fue el mensaje compartido en redes sociales por “Maravilla”, quien quedó en el ojo de la tormenta después de su flojísima actuación de este sábado.

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Como es habitual, Martínez hace referencias a la biblia o cuestiones de fe. En diferentes oportunidades, el delantero declaró públicamente "hablé con Dios" cuando era consultado sobre alguna lesión de la cual se había recuperado en tiempo récord.

El tema espiritual está siempre muy presente para el exfutbolista de Instituto de Córdoba, que tiene una historia de vida muy particular y siempre se muestra agradecido por la carrera que pudo construir.

Racing debuta en la Copa Sudamericana

La Academia visitará este martes a Independiente Petrolero de Bolivia, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, con el objetivo de recuperarse luego del duro golpe recibido ante Independiente.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Patria de la ciudad de Sucre y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el peruano Augusto Menéndez, mientras que en el VAR estará su compatriota Milagros Arruela.

Racing llega a este cruce luego de la durísima caída que sufrió el sábado en el Clásico de Avellaneda, donde finalmente la balanza se inclinó a favor del “Rojo” por el gol del paraguayo Gabriel Ávalos.

En lo que respecta al plano internacional, este será el regreso de Racing a la Copa Sudamericana, competición que logró ganar por primera vez en su historia en el 2024, al derrotar en una inolvidable final al Cruzeiro de Brasil por 3-1.

Independiente Petrolero, por su parte, disputará la Copa Sudamericana por primera vez en su historia. Los únicos torneos internacionales que jugó previamente fueron la Copa Libertadores 2022 y la extinta Copa Conmebol de 1999.

El equipo boliviano tuvo un flojo inicio en la liga de su país, ya que cayó 3-0 frente a Nacional Potosí en la primera fecha.