El presidente del PSG reveló por qué no homenajeó a Lionel Messi tras ser campeón del mundo

Nasser Al-Khelaifi habló sobre Lionel Messi y recogió el guante luego de que el campeón del mundo se quejara de no haber sido homenajeado.

En una reveladora entrevista, Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain (PSG), abordó la salida de Lionel Messi del club francés y respondió a las críticas del astro argentino sobre la falta de reconocimiento por parte de la institución tras su participación en la Copa del Mundo. Al-Khelaifi no solo se refirió a Messi sino que también dejó entrever la incertidumbre sobre el futuro de Kylian Mbappé en el equipo.

El dirigente qatarí expresó su respeto por Messi, reconociendo que la transición desde el FC Barcelona no fue fácil para el astro argentino, especialmente con la presencia de jugadores destacados como Kylian Mbappé y Neymar en el equipo. Sin embargo, Al-Khelaifi mostró su descontento con las declaraciones de Messi después de su partida a Inter Miami, considerándolas una falta de respeto hacia el club. "Tengo un gran respeto por él, pero si hay alguien que no habla bien del club cuando se ha ido, eso no está bien. Es una cuestión de respeto", afirmó Al-Khelaifi.