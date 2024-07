El presidente de Rosario Central contó la verdadera razón de que Di María no volvió a jugar en la Argentina

image.png Ángel Di María no regresará a Rosario Central

Gonzalo Belloso habló sobre la negativa del regreso de Di María a Rosario Central

En primer lugar, el mandatario Canalla explicó en su entrevista con el medio Radio 2 de Rosario: “A ver, la vuelta de Angelito es o era un sueño para todos nosotros. Hace largo tiempo, incluso para mí. Comenzó mucho antes de ser presidente de Central. En largas charlas con él y con otros ex jugadores”.

“Entre todos me convencieron a mí que tomara la decisión de venir al club, que no estaba pasando un buen momento. Por eso también le pedí compromiso de varios, de que si yo tomaba esa decisión nos iban a acompañar, nos iban a apoyar desde el lugar que pudiese cada uno. Así que desde ahí venimos hablando con Angelito esta posibilidad”, agregó el ex jugador de Rosario Central.

Luego, continuó: “A lo largo de este último año, creció mucho la idea de que él venía. El club todos los días crece un poquito, todos los días mejora y creíamos, creemos que estábamos en un gran momento para recibirlo en un plantel afianzado con el mismo plantel que obtuvimos el campeonato, con muchos refuerzos, con un técnico de la casa y con una estructura sólida del club que creemos que es el mejor momento para que pudiese venir”.

“Él nos informó luego del hecho de las amenazas que empezó a correr en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. Así que bueno, el sábado a la tarde nos comunicamos con él y me dijo la decisión de que no va a volver al club, que no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia”, siguió respecto a la situación.

Sobre algunos rumores acerca del tiempo del contrato que supuestamente había exigido Di María, Belloso dijo: “Es un caso cerrado. Lo hago oficial porque él me lo hizo oficial el sábado. De todo lo que se dijo en este último tiempo, hay poquísimo que sea cierto. Nunca hablamos de duración de contrato. Nunca pidió jugar cuatro meses, dos meses o dos años. Simplemente estuvo evaluando si retornaba o no, si lograba sentirse seguro con la familia”.