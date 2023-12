El Pupi Zanetti se metió y contó detalles de la pelea del Papu Gómez en la Selección

Javier Zanetti milan portada.jpg

Y contestó: “No lo sé, la verdad que hay estar ahí para saber bien del tema. Lo importantes es que en ese momento donde todos tenían que estar unidos para lograr un objetivo, lo lograron. Todos forman parte de este logro, y el Papu es uno de ellos. Cuando le tocó jugar lo hizo de la mejor manera, y fue un grupo que mostró un gran compromiso”, agregó el Pupi Zanetti.

Las versiones sobre lo sucedido son varias, incluso en un momento se llegó a mencionar de una brujería que habría realizado. En su momento, Leandro Paredes contó su versión: "Lo del Papu Gómez es un rumor que se dijo en internet y no sé por qué. Nosotros no le damos bola porque sabemos como es la prensa. Cuando las cosas van muy bien, algo tienen que hablar para movilizar ese bienestar. Entonces tratamos de no escuchar y seguir con lo nuestro. Nosotros estamos muy bien como grupo, como Selección, como equipo. Disfrutamos de lo que estamos viviendo y lo que puede pasar, a lo externo tratamos de no darle bola”.