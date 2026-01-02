El segundo refuerzo de Cipo viene con un ascenso en el lomo

Marcos Pérez ya sabe lo que es subir de categoría y llega para reforzar la mitad de la cancha tras la salida de Stancato.

Cipo continúa moviéndose en el mercado y en las últimas horas del 2025 confirmó a su segundo refuerzo de cara a la próxima temporada del Federal A . A través de sus redes sociales, el club anunció el 31 de diciembre a las 21 la llegada de Marcos Pérez , volante central rosarino de 32 años, que arriba al Capataz de la Patagonia tras su último paso por Sportivo Las Parejas.

“Me contactaron a través del técnico, creo que fue un pedido de él ya que yo no iba a continuar en Las Parejas, así que me acercó mi representante la propuesta y ahí se dieron las charlas”, contó el futbolista a LMNeuquén tras cerrarse su llegada.

En el equipo santafesino Pérez disputó 27 partidos y convirtió dos goles en la última temporada y se suma como una pieza clave para reforzar el mediocampo del equipo que conduce Cravero, en un sector sensible tras la salida de Agustín Stancato, el principal volante central del último ciclo. “Sabía que se había ido él (Stancato) y sé que es un club grande, un club que pide y exige estar a la altura”, indicó.

El jugador se formó en Newell’s Old Boys, donde debutó en Primera División en 2011, y luego construyó una extensa carrera en el ascenso argentino. Pasó por Gimnasia de Jujuy, Brown de Puerto Madryn, Sportivo Belgrano, Deportivo Madryn y Santamarina de Tandil, siendo protagonista tanto en el Federal A como en la Primera Nacional.

marcos pérez jugando

“Soy un jugador de mucha entrega y sacrificio, creo que es una de mis fortalezas. Después se adaptarme al pedido del técnico, a lo que necesite el equipo y tratar de entregarme al máximo por la camiseta y dejar una marquita en el club, que es lo que todo jugador sueña”, describió sobre su juego.

El Chango Cravero lo enfrentó cuando el técnico aún estaba en Chaco. "Es la primera vez que me va a dirigir, creo que nos habíamos enfrentado cuando él estaba en Forever, si no recuerdo mal, pero nunca hemos hablado y no nos conocemos personalmente”, mencionó.

Uno de los hitos de su carrera fue el ascenso logrado en 2021 con Deportivo Madryn, club en el que compartió plantel con Sebastián Jeldres, primer refuerzo confirmado por el Albinegro. “El último refuerzo que también tuvieron, Jeldres, lo conozco de Madryn, somos amigos, hemos charlado un poco pero no más que eso. He tenido amigos y compañeros que han jugado pero no he charlado últimamente, porque eso fue todo muy reciente hace unos días pudimos cerrar”, sostuvo.

La negociación fue ágil y se resolvió con rapidez entre navidad y las vísperas del año nuevo. “Sí, sí, en medio de las fiestas, la negociación fue rápida, nos pusimos de acuerdo rápido, así que pudimos cerrarlo antes de que termine el año”, agregó.

Conoce la zona

Pérez ya estuvo en la región y conoce Cipolletti. “Estuve varios años, el sur lo conozco bien. Estuve un año y medio jugando en Brown, cuatro y medio jugando en Madryn, así que conozco bien la zona. No es algo que sea nuevo para mí”, repasó. Además, sabe lo que significa jugar en la Visera de Cemento. “Siempre fue un rival difícil de enfrentar cuando estuve en Deportivo Madryn. Se que es un rival difícil de local y espero poder aprovechar esa localía”, reconoció.

Otro de los escenarios que conoce es el sintético del Deportivo Rincón, rival que enfrentó jugando para Las Parejas y con el que perdió 5 a 0. “Sí, lo enfrentamos en los playoffs. Acá de local no tuve la suerte de jugar, jugué allá de visitante y se que es un rival difícil más jugando en su cancha. Hoy en día nos conocemos todos y cada uno sabe la fortaleza y la debilidad de cada equipo, así que vamos a intentar aprovecharlo”, afirmó.

Marcos contó que ya había tenido contacto con la directiva en otro momento. “Era uno de los clubes que me había contactado también a principios de año, así que los venía siguiendo un poquito cuando arrancó y se que habían tenido unas derrotas al principio, pero después se acomodaron y enderezaron el rumbo. Se que tuvieron un buen año y nosotros trataremos de hacer lo mismo e intentar mejorarlo también”, aseguró.

Aún en Santa Fe, el jugador deberá trasladarse a Río Negro dentro de unas semanas para estar disponible en el inicio de la pretemporada. “Tengo entendido que los entrenamientos comienzan los primeros días de febrero. La idea es llegar unos días antes para poder asentarme y estar un poco más tranquilo. Todavía no lo hemos hablado, calculo que esta semana nos pondremos de acuerdo con el club”, concluyó.