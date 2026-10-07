El seguridad que se descompensó mientras cantaba La Sole en la despedida de Messi

El episodio ocurrió detrás de la interpretación de “Brindis” y quedó registrado por las cámaras en pleno homenaje al capitán argentino.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó escenas que quedarán para siempre en la memoria de los hinchas. Pero entre los homenajes, las lágrimas y la música también hubo un momento inesperado que llamó la atención de quienes siguieron la transmisión desde el Monumental .

Mientras Soledad Pastorutti interpretaba “Brindis” frente a Messi, un integrante del operativo de seguridad que se encontraba detrás de la cantante se desplomó y quedó tendido sobre el campo de juego.

La situación ocurrió en cuestión de segundos y, aunque durante la transmisión la atención estaba puesta sobre La Sole y el capitán argentino , las imágenes permitieron observar cómo otras personas que estaban en el lugar se acercaron rápidamente para asistir al trabajador.

El episodio fue captado por las cámaras y, una vez que comenzaron a circular las imágenes en redes sociales, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Muchos usuarios se preguntaron qué había ocurrido con el hombre y especularon con una posible descompensación producto del cansancio o de las extensas horas del operativo.

Sin embargo, hasta el momento no se difundió información oficial que confirme las causas del desvanecimiento ni un parte sobre el estado de salud del trabajador.

El episodio ocurrió mientras se desarrollaba uno de los momentos más emotivos de la noche: Soledad terminó su interpretación de “Brindis” junto a Messi y ambos protagonizaron un abrazo, en una despedida cargada de emoción.

TRANQUI EL QUE LA QUEDÓ DETRÁS DE LA SOLE. https://t.co/jfMdB2eSnP — Real Time (@RealTimeRating) October 7, 2026

Un jugador de la selección le intercambio el poncho a la Sole

La despedida de Lionel Messi tuvo lágrimas, homenajes y momentos que quedarán para siempre en la memoria de los hinchas argentinos. Pero en medio de tanta emoción también hubo lugar para una escena inesperada, de esas que aparecen cuando las cámaras dejan de apuntar al protagonista principal.

Mientras el capitán de la Selección argentina hablaba ante el público en el centro del campo del Monumental, Agustín Giay se acercó a Soledad Pastorutti y le hizo una propuesta bastante particular.

El defensor, una de las caras nuevas del seleccionado en esta fecha FIFA y actualmente jugador de Palmeiras, quiso quedarse con el llamativo poncho celeste y blanco que llevaba la cantante. Para conseguirlo, ofreció nada menos que su camperón oficial de la Selección argentina.

La Sole no dudó demasiado. Aceptó el intercambio y ambos concretaron el curioso trueque sobre el césped del Monumental. La cantante terminó luciendo la indumentaria de la Albiceleste, mientras que Giay se quedó con el poncho que había acompañado a la artista durante su presentación.

El momento se produjo después de que Pastorutti interpretara “Brindis”, uno de los temas elegidos para homenajear a Messi durante una jornada cargada de simbolismo.

La escena generó risas entre los futbolistas que estaban cerca y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. No fue uno de los momentos centrales de la transmisión, pero terminó convirtiéndose en una de las perlitas de una noche que tuvo al astro rosarino como gran protagonista.

Así, además de los abrazos, las lágrimas y los discursos que acompañaron la despedida de Messi, el Monumental también se llevó una postal inesperada: un futbolista de la Selección intercambiando su camperón por el poncho de La Sole.