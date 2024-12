El sincericidio de Sebastián Domínguez sobre la anulación de los descensos

Sebastián Domínguez llegó a Tigre en abril, cuando el equipo de Victoria finalizaba su participación en la Copa de la Liga Profesional y el Matador no hacía pie. Un plantel de escasa jerarquía que estaba muy cerca del descenso no parecía el mejor lugar para dirigir, pero el joven DT se animó a su primera experiencia en el fútbol argentino de primera división.

Los mejores momentos fueron la goleada 5 a 1 ante Unión de Santa Fe, de buena campaña, y el triunfo 3-0 sobre Boca, cuando recién llegaba Fernando Gago al club de la Ribera.

Sin embargo, después ganó uno de los siguientes ocho partidos y sufrió derrotas duras en casa, como el 4 a 0 con Defensa y Justicia entre otras.

La decisión de AFA de quitar los descensos por promedios y tabla anual repercutió positivamente para Tigre, que mantuvo su lugar en primera división como otros en la misma condición: Sarmiento de Junín, Banfield, Central Córdoba y el propio Independiente Rivadavia de Mendoza.

El sincericidio de Seba Domínguez

Contrariamente a la consecuencia que tuvo para su equipo, luego de la última derrota, Domínguez dijo que los descensos le quitaron tensión competitiva a su equipo.

En el partido del lunes por la tarde, la lepra mendocina marcó dos goles de pelota parada ante una endeble resistencia defensiva de Tigre.

“No hemos podido volver desde la quita de los descensos. La concentración no es la misma y la convicción para afrontar los partidos con ese ímpetu que teníamos no aparece. Me preocupa eso. El equipo está como groggy, como esperando la piña del nocaut. Éramos un equipo con otro ritmo en los partidos. Hace 7/8 partidos que noto que el equipo va perdiendo la capacidad para competir a mayor ritmo”, declaró.