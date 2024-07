El súper regalo que Lionel Messi le hizo a todo el plantel antes de la final de la Copa América

Por cuarta vez consecutiva la Selección argentina dice presente en la final de un torneo internacional siendo, quizás, el equipo candidato a quedarse con el trofeo que se pone en juego en cada final. Este domingo ante Colombia por el certamen continental no es la excepción y será un partido especial para la Selección .

Auriculares Messi-Selección.jpg

“Messi regaló 23 unidades a los jugadores y una la tengo yo, oficialmente puedo decir que recibí un regalo de Leo", confesó el hermano del joven delantero Alejandro Garnacho en su cuenta de X (ex Twitter). Cada uno de los auriculares obsequiados por el astro rosarino fueron hechos por Beats Studio Pro, donde se pueden conseguir abonando 399,95 dólares.

En julio del año pasado cuando Messi recién había firmado con el Inter Miami había tenido el mismo gesto con sus nuevos compañeros que mostraron su felicidad al recibir el obsequio por parte del astro. En aquella oportunidad también los obtuvo a través de la misma empresa por un valor de 349.99 dólares por unidad.

La declaración de Lionel Messi antes de la final

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, habló con emoción y determinación a horas de la final de la Copa América contra Colombia, a disputarse en Miami, en donde recalcó que puede ser la última ya que no quiere pensar a futuro.

En una entrevista concedida a DSports, Messi compartió sus pensamientos sobre el crucial partido, su futuro en la selección y otros temas relevantes.

Messi destacó la dificultad inherente a todas las competiciones oficiales, especialmente la Copa América. "Sabemos que todas las Copa América son dificilísimas, todas las competiciones oficiales son muy duras. Depende de pequeños detalles quedar afuera", afirmó el rosarino.

Messi.jpg Lionel Messi

El 10 subrayó la importancia de los cruces decisivos, donde en 90 minutos y sin alargue, el desenlace puede llegar a definirse en los penales.

Al referirse a su futuro con la Albiceleste, Messi fue claro sobre sus expectativas a corto plazo: “¿Jugar otra Copa América? No. En estos momentos no me gusta pensar más allá, estoy disfrutando y viviendo el día a día”.