"El Tano" Mancini, a fondo: su lista como candidato a presidente del Club Cipolletti

La lista que encabeza el empresario se presentó formalmente el miércoles ante la junta electoral. “Nos llevó tiempo porque los escuchamos, nos escucharon, nos conocimos, congeniamos, pero ya está todo armado y presentamos la lista acá en el club”, sostuvo.

Mancini se pronunció en varias ocasiones en las últimas semanas con intenciones de formar parte de los comicios. “Las expectativas son todas, ciento por ciento. Los vices son Adrián Calfuán, un hermano. La vice segunda va a ser Isabela Martínez, que labura eternamente en natación. De vocales también de natación, Ana Loaiza, Jorge “Gallito” Fernández, Juan Manuel y Juan Cruz Strak, los dos 'rusitos', somos un montón en la lista”, repasó Mancini.

Los vocales titulares serán Juan Pablo Andreotti, Florentino Soules, Juan José Chelía, Ana Aloisi, Juan Manuel Strak, Marianela Baraldo y María Lapuente. Los suplentes; Diego Blanco, Juan Romero y Lucrecia Padin.

Con respecto al órgano de fiscalización, en el cargo titular aparecen dos nombres de peso en la historia de Cipo como Edgardo Albrieu y Roberto Rappazzo Cessio como suplente. El tribunal de disciplina lo encabeza Fabián Rossi, Santiago Caldiero y Luis Stefoni como titulares, como suplente figura Nelson Garneo y Federico Rappazzo Cessio completa la nómina en el rol de asesor letrado.

Mancini llega acompañado de alguien clave para el fútbol que no aparece en la lista como Marcelo Bastías, quien tuvo paso por la comisión del fútbol profesional en más de una campaña del Federal y con experiencia en la materia. “Marcelo va a ser la mano derecha en el club, no solo en fútbol, en el club en general. Está tan loco como yo por el club y vamos a ir para adelante como un tren”, confirmó.

La campaña del "Tano" Mancini

A la hora de plantear objetivos como candidato, Mancini fue concreto en la previa a las elecciones. “La idea es simple: reordenar el club, organizarlo y hacerlo laburar como un club, no como un kiosco grande. La idea es abrir la puerta al que sea, exjugador, comerciante, estudiante, el que sea, pero que se sume a colaborar en la disciplina que quiera, donde pueda y como pueda”, afirmó.

Con respecto a las diferentes disciplinas deportivas, la idea es que cada uno una siga trabajando desde su lugar como lo vienen realizando. “Cada disciplina va a seguir manteniendo su subcomisión, a cada una si le podemos sumar gente, bienvenido sea. Si no, vamos a acompañar desde la directiva, que la conformamos con gente de cada disciplina para darle un mayor papel en cuanto a liderazgo”, mencionó Mancini.

En cuanto al fútbol profesional, que se lleva la mayoría de las miradas, sobre todo por las exigencias y los malos resultados recientes, el candidato analizó con templanza el camino para el próximo año en la categoría. “Por el Federal, bueno, hay tiempo, gracias a Dios tenemos tiempo para rearmar un presupuesto, un plantel, coordinar y demás. En cuanto a inferiores, lo mismo, queda poquito para el cierre de año y tenemos tiempo para seguir trabajando en cuanto a profes y planteles”, dijo.

“Tuvimos la mala suerte de haber quedado afuera ahora, pero la buena suerte de poder barajar y dar de nuevo con paciencia y tiempo, porque para traer un 9 o el 2 que quieren todos, necesitas un presupuesto”, sumó al contexto del equipo profesional.

Cipolletti quedó en el camino en el primer cruce del Federal A ante Sol de América y quedan muchos meses por delante para un nuevo inicio de temporada. Mancini sostiene que primero están las elecciones y luego el armado del presupuesto para el plantel y nuevo cuerpo técnico. “Para el armado del presupuesto hay tiempo, la idea es que con el ordenamiento del club, salir a buscar gestión. Tenemos una buena base de jugadores locales como Crespo, Langa, Montero, el Checho (Ranquehue), etc. A eso, bueno, sumarle un cuerpo técnico que pueda elegir y se adapte a lo que queremos y a lo que podamos o no pagar”, mencionó.

No es solo fútbol

El escenario del club va más allá del Federal, Mancini no desconoce del crecimiento en los demás deportes y no los esquiva. En los últimos meses estuvo involucrado y expresó que: “salió en todos lados que el club está saneado, se pagó la deuda histórica de AFA, de AFIP, incluso la de los 90' del técnico Tempesta. Después de 20 años , casi 30, se pagaron deudas históricas. Hoy el club está saneado como club, hay deudas más de ahora del actual Federal, porque es una cuestión presupuestaria que las empresas no pagan del 1 al 10”, expresó.

En octubre del 2023, la presidenta Mónica del Río se encargó de confirmar la aprobación de la presentación del acogimiento al Decreto 510 y Beneficios Previsionales (AFIP), que elimina toda la vieja deuda previsional del Club. En este caso se saldó una deuda de 90 millones de pesos. “Obviamente no soy ajeno a nada, soy consciente de que se está al día por esta intervención que tuvo el club, por la buena gestión del "Bachi" Rappazzo hace un par de años. Se armó un plan de pago, cuotas millonarias, pero se pagaron, se hicieron bien las cosas”, comentó.

La mirada como socio e hincha

El Tano expresó su fanatismo por los colores y el sentimiento albinegro, algo que lo motivó a candidatearse a la presidencia de la institución. “Para mí es el club más grande del mundo, pero soy consciente que la gente se cansó. Hablo en cualquier disciplina, de esa mamá, papá, vecino, que hacía una rifa para juntar para la camiseta, el viaje de vóley o el viaje de natación y que nunca se vio reflejado en la infraestructura que merece el socio”, analizó.

Los años como socio del club lo llevan a ponerse como objetivo principal realzar la imagen institucional, no solamente del fútbol, si no de cada deporte. “El socio paga una cuota y venís acá y el club está, no voy a decir en ruinas, pero a los vestuarios le faltan vidrios y no hay calefacción. La idea es recuperar la identidad del club como club, y devolverle al socio un servicio que paga con su cuota, que al llegar esté iluminado, limpio y ordenado”, concluyó.