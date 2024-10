Cipolletti perdió claramente en Formosa y quedó afuera del Federal A

El Albinegro no pudo contar con los ausentes Yago Piro por lesión, Manuel Berra por expulsión y Lucas Argüello , que se retiró del fútbol.

La visita resistió en los primeros 20' con Nicolás Iachetti haciendo un gran desgaste como el jugador más adelantado del equipo.

Llegando a los 26', el Capataz armó un contrataque perfecto con Matías Carrera por derecha. Luego de un rechazo hacia la medialuna, Iachetti tomó el balón de volea y su remate pegó en la base del palo derecho de Ferreyra pero no quiso entrar.

Los libretos de los dos equipos quedaron muy claros, con el local tomando la iniciativa y Cipo aguantando para salir de contra.

Pasada la media hora, llegó el aviso de lo que vendría un tiempo más tarde, cuando Crespo le sacó una pelota difícil a Campero tras una buena acción colectiva de Sol y el desborde de Marcos Giménez.

Parecía que el primer tiempo terminaba sin goles, hasta que con esa misma fórmula, el equipo de Formosa sacó la ventaja. Giménez tiró un centro perfecto y Campero le ganó a todos de cabeza para anotar el 1 a 0.

Nasta intentó mejorar el equipo con el ingreso de Manuel Liendo por Quilodrán, pero apenas comenzado el complemento, Sol de América liquidó la serie. Tras otra buena jugada colectiva y un centro desde la derecha, Jeremías Langa tuvo la mala fortuna de llevarse puesta la pelota y la cuenta se aumentó a 2 a 0.

El DT de Cipo siguió moviendo el banco y el ingresado Juan Amieva tuvo dos chances que no pudo anotar.

De todas formas, el trámite se emparejó y en ese contexto llegó el descuento, con un córner de Liendo que Damián Jara mandó a la red con un cabezazo por el segundo palo a los 24'.

Pero luego de esos 15 minutos, el Albinegro no pudo sostener el ritmo y se fue diluyendo. El desgaste físico hizo lo suyo.

Pasados los 33', Giménez fue decisivo con su enésimo desborde y asistió al recién ingresado Renzo Riquelme para el 3 a 1 definitivo.

La jugada del último gol fue un reflejo de la superioridad de Sol de América, que jugó mejor al fútbol que Cipo, fue contundente y por eso ganó.

Otro año que se va

Llegarán los tiempos de balance como cada temporada que termina. Cipo quedó último en la fase de grupos y después mantuvo la categoría en la Reválida, logrando clasificar a los playoffs, donde no pudo superar el primer cruce.

Hay muchas cosas para analizar como el armado del plantel, pasando por la violencia para con la dirigencia hasta el manejo del fútbol.

Los futbolistas no la pasaron bien este año y una de las principales conclusiones es que no hay posibilidad de llegar lejos en este torneo si las cosas no se hacen como corresponde afuera de la cancha.

SÍNTESIS

Sol de América: Milton Ferreyra; Fabricio Rojas, Diego Villalba, Marcos Ojeda, Sebastián Albarracín; José Romero, Mariano Mendoza, Lucio Estrada, Marcos Giménez; Facundo Mendoza y Luis Campero. DT: Aldo Paredes

Cipolletti: Facundo Crespo; Boris Magnago, Damián Jara, Jeremías Langa y Matías Kucich; Matías Carrera, Laureano Tello, Mauricio Quilodrán, Leandro Wagner y Sergio Ranquehue; Nicolás Iachetti. DT: Gabriel Nasta

Goles: PT, 45 Campero (S). ST, 2 Langa en contra (S), 24 Damián Jara (C).

Cambios: al inicio, Manuel Liendo por Quilodrán (C), 11 Juan Martín Amieva y Alex Díaz por Magnago y Ranquehue (C). 25 Iñaki Marcos y Darío Giovanoni por Wagner y Tello (C), 30 Gastón Giraudo y Luis Riquelme por Estrada y Campero (S), 38 Jano Martínez y Matías Giménez por Romero y Villalba (S).

Árbitro: Mariano Agli

Estadio: Sol de América