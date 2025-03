El Tata Martino rompió el silencio sobre el supuesto interés de Boca para que el próximo DT

El paso del tiempo no modificó demasiado la situación. Luego de su salida del Inter Miami, donde dirigió 67 partidos y ganó dos títulos (Leagues Cup 2023 y MLS Supporters’ Shield 2024), Martino volvió a instalarse en Rosario para tomarse un descanso. A pesar de encontrarse sin club, el DT dejó en claro que, por el momento, no tiene intenciones de volver a dirigir, aunque no descarta retomar su carrera en el futuro.