El técnico de un gigante europeo avisó que quiere a Mauro Icardi: "Es uno de los mejores"

Según medios italianos, estaría todo acordado para el regreso del delantero del Galatasaray a la Serie A.

La Juventus acelera sus movimientos para concretar el regreso de Mauro Icardi a la Serie A antes del cierre del mercado italiano. El delantero argentino, actualmente figura en el Galatasaray , es el principal objetivo de la directiva para potenciar el ataque de cara a los playoffs. Esta negociación cobra una dimensión especial, ya que ambos clubes deben enfrentarse próximamente por un lugar en los octavos de la Champions League.

Mientras las conversaciones avanzan en los despachos, el rosarino sigue demostrando su vigencia goleadora en el campo de juego de Turquía. En la reciente victoria del cuadro otomano por 4-0 frente al Kayserispor, la expareja de Wanda Nara anotó de penal . A pesar de su gran presente, el artillero ex Inter ya tendría un acuerdo de palabra con la Vecchia Signora por los próximos 18 meses para reforzar el plantel, según medios del Viejo Continente.

Un factor determinante en esta operación es la presencia de Luciano Spalletti en el banco de la Juventus, quien ya dirigió al rosarino y supo sacarle jugo a su talento. El DT, de hecho, no ahorró elogios para el atacante: "Tengo mucho que decir sobre Osimhen. También me gusta hablar de Icardi. Ambos, a su manera, tienen el grupo sanguíneo número 9 ", aseguró. Para el estratega, contar con ambos delanteros garantiza tener cubiertos todos los escenarios posibles.

El orientador, en ese sentido, profundizó en su análisis sobre la contundencia de Icardi frente al arco mediante una comparación muy particular sobre cómo vulnerar las defensas rivales. "Tienes las soluciones; solo tienes que decidir cómo volver a casa: si tocar el timbre, tirar la puerta abajo o echarla abajo", explicó gráficamente.

La comparación de Spalletti entre Osimhen e Icardi

El técnico sentenció que, en cuanto a efectividad pura, el surgido en la cantera del Barcelona es de lo mejor que tuvo la fortuna de dirigir en su carrera. "Osimhen la derriba; ese otro, en cuanto a remate dentro del área, fue uno de los mejores delanteros que he tenido", afirmó con contundencia. Con este respaldo absoluto del conductor, la presión para cerrar el traspaso se traslada ahora a las oficinas de ambos clubes.

La operación se encuentra en una etapa de definiciones constantes debido a la inminente fecha de cierre del libro de pases europeo. La prensa italiana asegura que la voluntad del futbolista es retornar a aquellas tierras, donde vivió sus mejores años y alcanzó la capitanía. El factor Champions League añade un condimento de morbo a una transferencia que promete sacudir la estructura del fútbol continental.