Maxi López se hartó: el urgente pedido que les hizo a Wanda Nara y Mauro Icardi

El exfutbolista se metió de lleno en la guerra mediática que llevan adelante su exmujer y el delantero del Galatasaray.

En medio de la nueva pelea mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi , Maxi López decidió hablar y dejó un mensaje claro sobre la importancia de la paz en la familia. El exfutbolista, fue abordado por un móvil de Intrusos este jueves y evitó entrar en polémicas , pero no esquivó el tema: “Ojalá se puedan calmar en algún momento y puedan resolver, eso es lo que puedo opinar yo”.

Cuando le preguntaron por la nueva polémica que estalló tras los dichos de la conductora de Masterchef sobre el supuesto contacto que habría tenido con el futbolista del Galatasaray, Maxi, fue contundente: “Supongo que algún día se arreglarán las cosas, está bueno, tienen hijos juntos, entonces ojalá se puedan calmar en algún momento y puedan resolver”.

Luego aclaró que prefiere no meterse en los detalles: “Voy a hacer un no comment, porque son cosas de ellos personalmente y no me gustaría opinar”. Sin embargo, dejó en claro su postura sobre la importancia de la armonía familiar: “Yo lo digo personalmente, porque nosotros después de mucho tiempo pudimos resolverlo y hoy estamos viviendo un momento que está bueno”.

image

En diálogo con el programa de América, Maxi López fue directo al hablar del impacto que estos conflictos tienen en los hijos: “Yo recomiendo la tranquilidad, porque después los chicos son los que peor la pasan, son los primeros damnificados, entonces ojalá lo puedan solucionar”. Además, el exfutoblista destacó el gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi: “Por ahí quiere arreglar las cosas, no lo sé, no lo hablé, pero me parece que al final está bueno por las nenas”.

Wanda Nara filtró explosivos chats con Mauro Icardi para desmentirlo

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi no tiene respiro y suma un nuevo y explosivo capítulo en la guerra mediática y judicial. El futbolista se encargó de desmentirla en un fuerte comunicado que compartió en las redes sociales y ella decidió responder sin filtro.

Todo comenzó cuando un usuario le consultó a la empresaria cómo era el vínculo con sus exparejas. La respuesta refiriéndose a que “siempre serán familia” fue el detonante de un extenso y molesto comunicado del futbolista hoy en pareja con Eugenia “China” Suárez. El delantero fue tajante al asegurar que nunca retomará ningún tipo de diálogo ni vínculo con Wanda Nara y, entre sus frases más polémicas deslizó: “Ella jamás será familia”.

image

image

Sin embargo, la conductora de MásterChef Celebrity desmintió al futbolista y compartió capturas de conversaciones de WhatsApp en las que se observan llamadas grupales, llamadas perdidas y mensaje vinculados a la organización familiar producto de la distancia y las hijas que tiene en común.

En otra captura que hizo la rubia se ve un durísimo texto que eligió tacharlo. En ese diálogo con Icardi se habló de manipulación, despidos, mentiras sostenidas en el tiempo y decisiones que afectaron emocionalmente a sus hijas. La exposición de varios chats deja en evidencia que el diálogo entre ellos existe pese a que Mauro se encargó de desmentirla contundentemente en sus redes sociales.