Germán Martitegui le pegó a Mauro Icardi tras sus fuertes críticas a Masterchef

El cocinero dejó mal parado al delantero y contó detalles de las actitudes que tenía el jugador del Galatasaray cuando visitaba a Wanda Nara.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la conductora sobre el diálogo que mantiene con su expareja. El delantero del Galatasaray desmintió los dichos de la mediática, lo que desató un cruce de mensajes y capturas a través de las redes sociales. En medio de la disputa, el futbolista lanzó críticas contra el programa MasterChef Celebrity y rebautizó al ciclo televisivo como "MasterChina" . Así, aseguró que la producción utiliza la imagen de su novia para generar audiencia y calificó al formato como "un espacio de fracasados" .

Germán Martitegui, jurado del certamen, defendió la identidad del ciclo frente a las acusaciones del ex Inter de Milán durante una entrevista con Intrusos. “No es el show de Wanda. Como Gran Hermano no es el show de Santiago del Moro, no sé. Wanda es la conductora ”, sentenció el chef.

El cocinero, al mismo tiempo, recordó que el artillero del elenco turco solía disfrutar de las grabaciones y pasaba largas jornadas en el estudio compartiendo momentos con el equipo de trabajo. “ Mauro ha pasado horas acá tomando mate, mirándonos hacer el programa , le encantaba, le encanta. Me parece rarísimo”, añadió el jurado.

Por otra parte, remarcó que el jugador era un seguidor entusiasta de las ediciones anteriores y se mostraba conforme con el desarrollo del reality gastronómico. “Chocho de la vida. Era fan y lo miraba de antes. No sé, me parece raro”, concluyó el chef sobre el cambio de actitud del crack ex Selección Argentina.

Mientras tanto, la blonda respondió a las críticas del atacante compartiendo un video antiguo en el que el propio Icardi elogiaba su participación en el canal de las pelotas. En ese registro, el futbolista calificaba la oportunidad de acompañar a la mediática como una experiencia "emotiva y muy linda".

El video recuperado que complicó a Mauro Icardi

“Fue una experiencia increíble, la verdad, porque me gusta la cocina, me gusta el programa”, expresaba el futbolista en el material que la conductora volvió a viralizar. En aquel entonces, el delantero destacaba la importancia de la cocina como un sinónimo de amor y unión para su familia.

El jugador recordaba cómo sus padres le inculcaron el hábito de cocinar y cómo él intentaba replicar esas tradiciones con sus propios hijos en la actualidad. “En mi casa, la verdad es que siempre la cocina está presente. Mi papá es muy buen cocinero”, explicaba en el reel recuperado.

El surgido de la cantera del Barcelona también mencionaba su gusto por realizar asados como una forma de mantener las costumbres argentinas presentes en su hogar fuera del país. “Es una cosa que para nosotros es muy importante”, afirmaba sobre el valor de los encuentros familiares alrededor de la mesa y el fuego.

La polémica continúa dividiendo a los fanáticos, entre quienes apoyan los reclamos del futbolista y quienes defienden la labor de la conductora de Telefe. El cruce de versiones expuso nuevamente las diferencias internas y la crisis que atraviesa el exmatrimonio en este comienzo de 2026.