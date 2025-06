El terrible banderazo que hicieron los hinchas de River en Seattle: el video

Luego de haber acumulado una victoria y un empate en su participación en el Mundial de Clubes, este miércoles el Millonario enfrentará una jornada clave en Seattle. En la previa al partido contra el Inter de Milán en el Lumen Field que se disputará a las 22 horas, los hinchas organizaron un banderazo para alentar a los once que definirán el futuro del equipo en la competencia.

Acompañados por los bombos, platillos, banderas, bengalas y camisetas, la hinchada peregrinó desde el punto de encuentro hasta el hotel The Westin, el cual fue elegido como punto de descanso del club de Núñez. Al ritmo de las clásicas canciones que adornan las tribunas, también hubo lugar para las chicanas contra Boca Juniors por haber quedado eliminado este martes contra el Auckland City (1-1).

No obstante, el banderazo contó con una participación especial, debido a que entre los hinchas también estuvo presente el ex presidente Rodolfo D’Onofrio. Vestido con la nueva camiseta que utilizará el plantel en esta temporada, el ex dirigente se tomó varias fotografías con los hinchas. Incluso, hubo quienes expresaron que se trataría de una señal de buena suerte de cara al partido que definirá si el club continúa en competencia o regresa a casa.

image.png

Luego, se concretó la llegada del plantel y el cuerpo técnico. Durante las últimas cuadras el micro fue acompañado por los simpatizantes y sus cánticos. Una vez en la puerta del hotel, los jugadores ingresaron al establecimiento, rodeados de la pasión de sus hinchas.

El festejo de los hinchas de River por la eliminación de Boca

Mientras tanto se llevaba a cabo el banderazo cerca del hotel de River, una situación insólita se vivió en uno de los vuelos rumbo a Estados Unidos: los fanáticos del Millonario celebraron en el aire la inesperada eliminación de Boca Juniors del certamen.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sariskleit/status/1937619300635844816?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1937619300635844816%7Ctwgr%5E91fd35304233a5085c0011b3222bfab8f5364e15%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Fasi-celebraron-los-hinchas-river-al-enterarse-la-eliminacion-boca-arriba-un-avion-n1196800&partner=&hide_thread=false Mañana cueste lo que cueste…

La gente de #River. pic.twitter.com/sLKbGpJ5lx — SARITA (@sariskleit) June 24, 2025

La secuencia fue documentada por la periodista Sara Skleit, quien compartió en sus redes sociales los momentos clave del viaje. En las pantallas del avión, los pasajeros pudieron ver en vivo el partido entre Benfica y Bayern Múnich, que determinaba el destino del Xeneize en el grupo. El gol del conjunto portugués condenaba a Boca, sin importar el resultado de su partido ante Auckland City, que además estaba demorado por alerta de tormenta.