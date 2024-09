El top 3 de ídolos de Colapinto: sin una estrella del fútbol y con un referente de un deporte emergente

Colapinto-Idolos-Video.mp4

En segundo lugar Franco eligió al astro del fútbol mundial Diego Armando Maradona, dejando afuera de la nómina a Messi. "Al final nos dio tantas alegrías a todos los argentinos y me encantaría en algún momento poder darles todas esas alegrías a ustedes”, argumentó en su declaración. Más allá de la no elección de Messi, Franco tiene admiración por el rosarino y tienen pendiente un encuentro: "Estuvieron hablando. No se conocieron personalmente, pero se deben un almuerzo", confesó Anibal, padre de Franco.

La sorpresa llegó al cierre de top 3. Es que el piloto que tendrá su tercera carrera en la F1 eligió a Fernando Belasteguín, pehuajense que dominó el primer puesto del ranking de pádel durante 16 años y se ganó el amor de los admiradores del deporte en Argentina.

Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo le fue en las primeras pruebas de Singapur

Franco Colapinto comenzó las pruebas a bordo de su Williams en Singapur, donde anduvo mejor en el primero de los dos entrenamientos. Este viernes se inició oficialmente la actividad en el circuito de Marina Bay en el marco del Gran Premio de Singapur y el francés Charles Leclerc, con Ferrari, y Lando Norris, con McLaren, encabezaron las tandas del día.

En el primero, Lando Norris con McLaren quedó en el segundo lugar, mientras que el español Carlos Sainz con Ferrari terminó tercero y el neerlandés Max Verstappen fue cuarto a bordo de su Red Bull.

Colapinto comenzó la sesión con un registro de 1m38s770, que pronto mejoraró a 1m35s285, con los neumáticos medios y se ubicó en la décima posición, mientras que Alex Albon se ubicaba séptimo con 1m34s835 con el otro Williams.

Pasados 20 minutos, Leclerc tomó la delantera con un tiempo de 1m32s702 desplazando de esa posición a Norris, a la vez que Albon trepó hasta la cuarta posición al girar en 1m33s543 y Colapinto se ubicaba sexto gracias a una vuelta de 1m33s856.

Momentos después, Norris fue el primero en colocar neumáticos blandos y los aprovechó para lograr una vuelta de 1m32s165 que lo devolvió a la cima del clasificador, mientras que Sainz se ubicó a una milésima del tiempo de Norris, y Yuki Tsunoda sorprendía con 1m32s263 para ser tercero, a 0s098.

En tanto, Verstappen era cuarto y Colapinto era octavo con 1m32s618, a 0s453 de Norris y delante de Lewis Hamilton, mientras que, giros más tarde, Norris mejoraría a 1m31s839 en su siguiente intento con los neumáticos blandos y Leclerc se quedaba a 0s037 para pasar al segundo puesto antes de bajar a 1m31s763 para llegar a lo más alto en los tiempos por primera vez en el entrenamiento y de forma definitiva.

Detrás de los dos primeros, Sainz terminó la práctica en la tercera posición, a 0s189, mientras que Verstappen fue cuarto, a 0s334 de la cima al volante de su Red Bull Tsunoda finalizó quinto y Daniel Ricciardo fue séptimo, con Piastri entre los dos en el sexto lugar, Albon finalizó en el octavo lugar, delante de Fernando Alonso, Esteban Ocon y Colapinto.

En el segundo, Franco quedó 16

Colapinto vivió una situación muy particular en el segundo entrenamiento, cuando ingresó al sector de boxes de Alpine, que está ubicado antes que el de Williams.

El argentino tuvo un leve roce con uno de los muros del circuito, pero apenas perdió una de las cintas del ploteado de su auto. Terminó 16 en esa prueba, donde la mejor noticia es que pudo finalizarla y quedó condicionado porque lo taparon en su vuelta rápida.

Una de las grandes diferencias es que el primer ensayo fue de día y el segundo de noche.

Con un tiempo de 1:32.057 se ubicó en la posiciones más bajas del pelotón mientras que su compañero en Williams, Alexander Albon, hizo un mejor registro de 1:31.650. En primer lugar finalizó Lando Norris (McLaren) y en el podio lo acompañaron Charles Leclerc y Carlos Sainz, los dos pilotos de Ferrari.

A qué hora son las prácticas de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El Gran Premio de Singapur, que se disputa el domingo 22 de septiembre, inicia este viernes 20 con las prácticas.

Viernes: Prácticas Libres 1, 06:30 hs

Viernes: Prácticas Libres 2, 10:00 hs

Sábado: Prácticas Libres 3, 06:30 hs

Sábado: clasificación, 10 am

Domingo: Carrera, a las 9

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.