El Toto Salvio le dio el triunfo a Lanús y hundió a Boca aún más en su crisis

El Xeneize lleva cuatro partidos consecutivos sin victorias, no ganó desde el arribo de Pintita y dejó una mala imagen en la Fortaleza.

Boca volvió a dejar una pálida imagen y volvió a caer en su visita al Sur: el Xeneize sufrió la ley del ex por intermedio de Eduardo Salvio y cayó 1-0 como visitante. Para colmo, todavía no cosechó triunfos desde el arribo de Fernando Gago como entrenador, sigue sin encontrar un estilo propio y puso en riesgo su clasificación a las copas internacionales de cara al año próximo

El elenco de Fernando Gago no logró profundizar en ninguna de las iniciativas y el Granate, con el 10 como estandarte, contó con una chance inmejorable para abrir el marcador: el ex Atlanta United tomó la pelota en la medialuna del área y sacó un zapatazo que pasó por al lado del palo del arco custodiado por Leandro Brey. El golero, que se mostró sólido, protagonizó un fallo que el mediapunta no pudo capitalizar y Marcos Rojo cortó justo a tiempo: en esa jugada, todo el local pidió penal por una presunta mano del zaguero.