El tuit de Red Bull que ilusiona a Franco Colapinto y todo el país

El pasado fin de semana en el Gran Premio de México el pilarense se convirtió en una de las figuras destacadas tras una actuación que no solo le valió el respeto del jefe de su equipo, Williams, sino que también atrajo los elogios del mismísimo tricampeón de Fórmula 1, Max Verstappen, y cada vez más que pasará con él en 2025 es la gran incógnita de la categoría.

Colapinto.jpg Franco Colapinto

Red Bull y el sugestivo mensaje sobre Franco Colapinto

Sucede que el Jefe de Red Bull, Christian Horner, visitó este viernes la zona de la escudería de Williams Racing en medio de los rumores por una posible llegada de Franco Colapinto al equipo como segundo piloto de Max Verstappen. Horner se mostró dialogando con los miembros del equipo en el llamado "Hospitality" de Williams y se lo vio salir hacia Red Bull con una sonrisa en el rostro.

En relación a eso, cuando la información empezó a expandirse en los diferentes medios y en las redes sociales, la cuenta oficial de X (ex Twitter) de la escudería austríaca con base en el Reino Unido, dejó un mensaje que llenó de ilusión a los argentinos más fanáticos con la posibilidad de ver a Colapinto junto a uno de los mejores pilotos de la actualidad en 2025.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/redbullARG/status/1852416000056074281&partner=&hide_thread=false — Red Bull Argentina (@redbullARG) November 1, 2024

La cuenta oficial para Argentina del equipo automovilístico @redbullARG lanzó un simple pero efectivo mensaje pasadas las 15 horas, en plena largada del Gran Premio de Brasil. Con el popular emoji de los ojos abiertos (lo pusieron tres veces) Red Bull dejó mucho a la sugestión de los fans, quienes rápidamente se ilusionaron con alguna próxima confirmación.

Qué dijo Colapinto sobre una posible salida

"Si Williams no puede ofrecerme un asiento en 2025, lo normal es que me deje ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro", fueron las palabras del argentino sobre el tema.

Y agregó: "Quizás no soy yo aquel al que deban preguntarle esas cosas. Por supuesto que desconozco la respuesta. Si Williams no puede ofrecerme un asiento el año próximo, lo normal es que me deje ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro".