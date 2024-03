El Turco García mostró sin censuras el video que se "agarró a piñas"

Ya más tranquilo, el ex futbolista decidió mostrar cómo fue el momento de la pelea con el influencer Camisetas Nani.

A una semana que se viralizara el video en donde el Turco García protagonizó un episodio de violencia en su programa "Lo del Turco", que generó revuelo en las redes sociales, ahora el ex futbolista compartió el video del programa en vivo en donde se lo puede ver peleandose con uno de sus invitados.

En las imágenes, se aprecia a Tati Chao realizando una broma de mal gusto sobre la esposa de García, Mariela Pietra, lo que desencadenó la reacción violenta del ex futbolista. Este había advertido al invitado sobre sus comentarios desubicados, arrojándole un vaso de agua como señal de advertencia. Ante la insistencia del invitado y sus provocaciones, García no dudó en responder con un golpe, marcando el inicio de la pelea.

Cómo fue el momento de la trasmisión en vivo de la pelea del Turco García

El momento fue registrado en plena transmisión en vivo, sorprendiendo a los seguidores del programa. La tensión se palpaba en el ambiente mientras el ex futbolista y el otro hombre se enfrascaban en una confrontación física, antes de ser separados por terceros.

Quien ya había contado los detalles del incidente fue Luquita Rodriguez, quien estuvo como invitado y en primera fila en el momento de la pelea, y contó horas después del hecho en su stream lo que ocurrió.

Turco 1.jpg El momento de la pelea de el Turco García

“Camisetas Nani, como lo conocen ustedes, que se llama Tati, estaba tirando sus pizpireteadas, sus chistardiums. Estaba tirando de la soga, quizás sin saberlo, no lo sé“, contó el streamer.

“En un momento (Tati) le dice...yo cito, no maten al mensajero. Abro comillas: ‘Encima este te quiere cog... a tu mujer’. Y el Turco García se enoja, uno diría que con justicia, ¿no?, y decide tirarle un vaso lleno de gaseosa pomelo, no es que recurre a la violencia. A Martín (Coscu) lo empapa y le mancha en su totalidad el conjunto que tenía”, relató Luquitas Rodriguez.

Qué contó Luquitas Rodríguez de la pelea del Turco García

“La mesa se dio cuenta de que un límite se había cruzado y que eso ya no estaba dentro de los márgenes. Creo que Camisetas Nani vuelve a hacer un comentario o algo así y el Turco toma la decisión unilateral de arrojar un vaso vacío. Se lo tira”, sumó

“Ahí Camiseta Nani, Poleras Nani, se para y lo va a buscar. Y el Turco se para también. Nunca lo vi así en mi vida. Me di cuenta de que la situación se iba a las piñas, pero yo no quería levantarme e irme antes de que se consumaran las piñas. No había chances a esa altura de un llamado a la reflexión o de pedidos de disculpas. Era una bomba nuclear”, explicó.

“Como empiezan las peleas en el colegio, el Turco García lo empuja y ahí ya estaba. Camisetas Nani se la bancó. Ahí es donde yo percibo la violencia y tomo la decisión (de irme)”, cerró.