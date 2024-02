El Turismo Carretera y la crisis: Centenario y Viedma están en duda

El-Turismo-Carretera-hizo-vibrar-a-Centenario-2.jpg Claudio Espinoza

En Neuquén, la respuesta que obtuvo LM cuando consultó sus fuentes fue "está en negociación", lo cual también es todo un síntoma porque en años anteriores la pregunta hubiese quedado obsoleta y, de realizarse, la respuesta hubiera sido contundente por la positiva.

En Río Negro, los indicios son todavía más sugerentes, porque ante la consulta concreta al vicegobernador en CNN Radio Roca, Pedro Pesatti dijo: "No podría responderte con precisión lo que me estás preguntando, pero no sería para nada desatinado (no hacer la fecha en Viedma) en el marco que hoy tenemos porque el Turismo Carretera no es parte de las prioridades. Hay cuestiones más urgentes que el Estado tiene en el contexto económico de la actualidad".

Al mismo tiempo, el vicegobernador aclaró: "No tengo respuesta exacta sobre alguna decisión al respecto".

Algunos especulan con que la confirmación oficial se realizará después de cerrar las paritarias con los principales gremios para evitar el costo político que significaría comunicar la información antes de sellar acuerdos con los sindicatos.

De todas formas, teniendo en cuenta que marzo puede ser un mes crítico con la vuelta a clases, afirmar que las carreras se van a hacer es, por lo menos, arriesgado.

El-Turismo-Carretera-hizo-vibrar-a-Centenario.jpg Claudio Espinoza

Cabe mencionar que así como los estados provinciales desembolsan mucho dinero para cada fecha del TC, también se generan otros tantos ingresos para los privados en la región con las miles de personas que concurren a este tipo de eventos. Alojamiento, alimentos, logística y demás gastos se traducen en movimiento económico para los emprendedores locales.

Una particularidad estadística es que ese 25 de febrero también está programado el Superclásico del fútbol argentino entre River y Boca, a disputarse en el estadio Monumental desde las 17 y por la séptima fecha de la Copa de la Liga.