El verdugo de River que se terminó transformando en el "peor fichaje del 2025"

Gabriel Barbosa, también conocido por su apodo Gabigol , atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera profesional. El delantero brasileño, ídolo indiscutido de Flamengo y verdugo de River en la final de la Copa Libertadores 2019, fue elegido como el peor refuerzo del Brasileirao 2025 , un golpe simbólico fuerte para un futbolista acostumbrado a los elogios. La encuesta, realizada por el medio Globo Esporte, reflejó un cambio abrupto en la percepción pública sobre su rendimiento reciente.

Según los resultados, el artillero ex Inter de Milán concentró 8.050 votos sobre un total de 15.549 , lo que representa el 51,78% de las preferencias. El sondeo lo ubicó por encima de otros nombres de peso como Emerson Royal y David Luiz. Para muchos hinchas, su llegada a Cruzeiro fue “la contratación más decepcionante del año”, una etiqueta pesada para un jugador que supo dominar el fútbol brasileño durante varias temporadas.

El paso del atacante por el Zorro había comenzado con expectativas altas: firmó contrato en enero de 2025 por tres años y debutó con un triplete ante Itabirito , una actuación que parecía anticipar un renacer. Sin embargo, con el correr de los meses, su rendimiento fue perdiendo impacto y regularidad. En total, disputó 49 partidos , marcó 13 goles y dio cuatro asistencias , números correctos pero lejos de lo esperado.

La irrupción de Kaio Jorge como principal referencia ofensiva del equipo terminó de relegarlo. Así, el atacante perdió continuidad y pasó varios tramos de la temporada en el banco de suplentes, una situación inédita para alguien que solía ser indiscutido. Desde el entorno del club reconocen que el peso del pasado reciente en el Mengao influyó claramente en la vara con la que se lo midió, una comparación que nunca jugó a su favor.

Este presente contrasta de manera drástica con su historia en el cuadro rojinegro, donde vivió el punto más alto de su carrera: ganó campeonatos locales, fue figura y quedó marcado a fuego por la final de la Libertadores 2019. Allí, su doblete ante el Millonario lo convirtió en héroe eterno y lo llevó a cerrar el torneo como máximo anotador, con nueve goles.

De la etapa gloriosa en el Flamengo a los altibajos en su carrera

A lo largo de su etapa en la institución carioca, acumuló 161 goles en 308 partidos, transformándose en el sexto máximo goleador histórico. Además, recibió distinciones individuales como la Bota de Oro y el premio al Futbolista Sudamericano del Año. La trayectoria de Barbosa, sin embargo, siempre estuvo marcada por altibajos.

Tras surgir en Santos y ser transferido a Europa, no logró consolidarse ni en el Inter ni en Benfica, lo que motivó su regreso a su tierra natal. Aún así, supo reinventarse y alcanzar la cima, demostrando una capacidad de resiliencia que hoy vuelve a ponerse a prueba. En el último tiempo, también enfrentó situaciones extradeportivas que impactaron en su continuidad. En 2024 fue suspendido por la Justicia Deportiva Antidopaje, aunque el Tribunal de Arbitraje Deportivo revocó la sanción semanas después.

Ese episodio dejó secuelas en su ritmo competitivo y en su imagen pública. Pese al duro presente y al contundente sondeo que lo señaló, el futuro de Gabigol aún está abierto. En Brasil no descartan una salida anticipada de Cruzeiro si la situación no se revierte. Su historia demuestra que sabe volver desde abajo, pero esta vez el desafío es mayor.