Superó a Boca y al Bayern Munich: el récord que rompió River

El Millonario juega a cancha repleta desde las últimas modificaciones que se le hicieron al Estadio Más Monumental.

El balance deportivo de River en el último año estuvo lejos de las expectativas en cuanto a consagraciones, pero el acompañamiento de su gente volvió a marcar un hito a nivel internacional .

El club de Núñez se convirtió nuevamente en el equipo con mayor asistencia promedio del mundo , un logro que refleja la fidelidad inquebrantable de sus hinchas.

Según un informe difundido por el sitio especializado Transfermarkt, River registró una media de 85.018 espectadores por partido en el Estadio Monumental , cifra que lo ubicó en lo más alto del ranking global. En total, 1.360.288 personas pasaron por el Antonio Vespucio Liberti a lo largo de la temporada, consolidando al estadio como el más convocante del planeta.

De esta manera, el “Millonario” superó a potencias europeas como Borussia Dortmund, que promedió 81.241 hinchas, y Bayern Munich, con 75.000, además de dejar atrás a clubes de la talla de Real Madrid, Milan, Inter, Manchester United e incluso Boca. El dato cobra aún más relevancia al tratarse del tercer año consecutivo en el que River lidera esta estadística.

Desde la institución destacaron que este récord fue posible gracias a las constantes localidades agotadas y a las mejoras estructurales realizadas en el estadio, que permitieron ampliar su capacidad. “Este reconocimiento refleja la pasión y el acompañamiento permanente de los hinchas”, subrayó el club en un comunicado oficial.

Así, en la antesala del cierre del año y con la mira puesta en una nueva temporada, River celebró una noticia que trasciende los resultados deportivos: el vínculo único con su gente lo volvió a colocar en la cima del fútbol mundial en términos de convocatoria, ratificando al Monumental como un escenario emblemático a nivel global.

Mercado de pases: River busca a un jugador de San Lorenzo

San Lorenzo rechazó la primera oferta formal de River por el defensor colombiano Jhohan Romaña y dejó en claro que, bajo las condiciones actuales, no avanzará en la negociación.

La propuesta del club de Núñez, de 2 millones de dólares por el 50 por ciento del pase del defensor colombiano, fue considerada insuficiente por la dirigencia azulgrana.

La decisión fue tomada por la Comisión Directiva que conduce de manera transitoria al club en medio del complejo escenario institucional, con Sergio Costantino al frente.

En Boedo entienden que Romaña es una pieza clave del plantel y que su salida solo se concretará a cambio de una cifra superior o, preferentemente, mediante la venta del 100 por ciento de sus derechos económicos.

Romaña.jpg Jhohan Romaña y un insólito pedido que sorprendió en San Lorenzo

En el desarrollo de las charlas apareció la posibilidad de incluir a Sebastián Boselli como parte de pago, pero esa alternativa quedó descartada ya que el defensor uruguayo no ve con buenos ojos llegar a San Lorenzo y prioriza continuar su carrera en el exterior si no logra consolidarse en River. Además, la postura del "Ciclón" es no aceptar jugadores dentro de la operación.

También se mencionó internamente la chance de elevar la cifra a 2,5 millones de dólares por la mitad del pase, aunque ese escenario no prosperó y no hubo acuerdo bajo esos términos.

Desde River, en tanto, manejan la negociación con cautela y mantienen una postura firme: no están dispuestos a duplicar la oferta inicial.

El panorama inmediato dependerá de si San Lorenzo decide flexibilizar sus pretensiones económicas. De no haber cambios, en Núñez evalúan dar por cerradas las tratativas y avanzar por otro marcador central en el mercado.

Mientras tanto, el club de Boedo resiste, fija condiciones y sostiene que no se desprenderá de uno de sus futbolistas más valiosos a cualquier precio, aun en un contexto financiero delicado.