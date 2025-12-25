Un ex River busca club y ya tiene charlas abiertas con un grande del país: "Nos gusta"

Un club protagonista en el fútbol argentino inició conversaciones con un jugador que se convirtió en un ídolo del millonario.

River le dio salida a un grupo de jugadores con los que Marcelo Gallardo no iba a contar en 2026. Principalmente apuntó contra aquellos que son considerados en la institución como los "héroes de Madrid", quienes actualmente son buscados por distintos clubes del fútbol argentino.

Enzo Pérez es uno de los jugadores que salió del millonario sin lugar en el equipo y ahora busca club para poder continuar su carrera deportiva. Argentinos Juniors se percató de esta situación y se interesó rápidamente por el mediocampista a punto tal que Raúl Sanzotti , director deportivo del Bicho, se hizo eco de una posible negociación.

En diálogo con DSports Radio, el director dijo sobre el jugador: “ Nos gusta , quisimos tener una reunión en privado y salió por todos lados. Ojalá en algún momento pueda estar con nosotros , estamos charlando . No pasa tanto por lo económico, va más por lo deportivo, por lo que queremos pelear”.

Enzo Pérez-Portada

Por otra parte el directivo afirmó que no sería un problema económico afrontar la contratación: “Argentinos hace contratos por productividad, más allá del sueldo. Acompañamos a los jugadores desde ese lado para que haya más competitividad”.

Hace algunas semanas, el entrenador Nicolás Diez hizo referencia al deseo de sumarlo y confirmó que hubo un "acercamiento" entre las partes para avanzar en la posible incorporación.

River va a la carga de un compañero de Messi tras las negociaciones complicadas con Santino Andino

Santino Andino era el plan A que tenía Marcelo Gallardo y la dirigencia de River de cara a la temporada 2026 para mejorar la delantera luego de la salida de Miguel Ángel Borja. Sin embargo las negociaciones empezaron a transitar por un camino sinuoso debido a que el jugador cambió la representación.

El joven futbolista dejó a Hernán Berman, agente cercano al entrenador del plantel mayor, y pasó a ser representado por una agencia de nivel internacional. Ante esa situación las negociaciones se frenaron y podrían llegar a su fin en las próximas horas. Con este panorama, el millonario podría ir en búsqueda de un compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

Se trata de Tadeo Allende, una pieza importante para el equipo con sede en Fort Lauderdale convirtiendo 24 goles en 54 partidos para ayudar a que el equipo logre el título en la MLS. Luego de pasar sin pena ni gloria por el Celta de Vigo, se convirtió en un futbolista importante por el que River podría ofertar para quedarse con el 50% de la ficha por un monto que no fue revelado.

Allende

Lo que tienen en claro en el millonario es que solo intentarán contratar a uno de los jugadores: Andino, con expectativas de saltar a Europa, o Allende.