El vergonzoso audio del VAR de Barracas-Independiente que explica la "no expulsión"

Tras todo el escándalo, en la mañana del miércoles, la AFA publicó los audios del VAR en el que se explica por qué no expulsaron al delantero de Barracas, autor del segundo gol del local, tras la patada a Iván Marcone, y por qué no se sancionó el penal para el Rojo en la segunda etapa.

image.png

El audio del VAR en las polémicas jugadas

En primer lugar, el conjunto de Avellaneda reclamó un planchazo del centrodelantero del local. El árbitro, Pablo Dóvalo, le mostró la tarjeta amarilla y el encargado del VAR, Luis Lobo Medina, no corrigió la decisión. Resulta que, a los 44 minutos de la primera etapa, el propio Domínguez fue el encargado de poner el 2 a 1 parcial para el Guapo, por lo que se incrementaron las protestas de los futbolistas y el cuerpo técnico del Rey de Copas.

En el audio publicado por la Liga Profesional, se lo puede escuchar al colegiado decir: "no es roja porque es un roce". Además, le explica a los jugadores de Independiente: "Se resbala arriba de la pelota. Creeme que si lo agarra lo parte". Desde el VAR, Lobo Medina, ratificó la decisión del réferi con los mismos argumentos.

indepediente barracas VAR audio

En cuanto al penal, en concreto se dio a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando Felipe Aguilar cabeceó un centro de Santiago Toloza que terminó impactando en la cabeza y la mano de Carlos Arce, por lo que el equipo de Tevez reclamó penal inmediatamente.

Según explicó el cuerpo arbitral, esta jugada no fue considerada como posible penal porque "el brazo se hallaba en una posición justificable y natural para un salto, constituyendo así una mano no sancionable por no existir un movimiento no adicional, por llegar luego de rebotar en su cabeza y por cercanía de juego".