El vicepresidente del Flamengo se burló de Boca luego que le preguntara por una de sus figuras

El directivo brasileño no dudó en lanzar un picante palito para el Xeneize y Juan Román Riquelme luego de su figura sonara para Boca.

El dirigente, quien en Brasil es conocido por su impulsividad debido a que ha tenido varios incidentes súper mediáticos, desmintió la información de manera contundente y aprovechó para lanzarle un irónico palito no solo a Boca, sino a Juan Román Riquelme en particular. "Así dicen, van a tener que vender la Bombonera para llegar a De Arrascaeta", afirmó en una entrevista con Globo Esporte, burlándose de que en su opinión Boca no podría llegar a tener el dinero necesario para pagarle al volante su sueldo y lo que pediría Flamengo para dejarlo ir.