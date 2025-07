⁠El video que Boca le hizo a Leandro Paredes tras su primer partido en La Bombonera

Tras su re debut el mediocampista campeón del mundo se mostró contento pero lanzó una autocrítica: "La verdad me siento mejor de lo que esperaba después de unas largas vacaciones, de entrenar poco con el plantel, me senti muy bien, cómodo. Ojalá pueda seguir mejorando para dar una mano".

"Esperé mucho tiempo este día, pasaron 11 años, feliz de volver, feliz de volver a jugar con esta camiseta en esta cancha, lamentablemente no pudimos obtener el resultado que queríamos, pero esto recién empieza, tenemos mucho que mejorar", agregó Paredes en su relato.

Para cerrar dijo sobre sus sensaciones: "Uno no se da cuenta lo que esta viviendo, trato de disfrutar mucho, me dan mucho cariño, volver a Boca para mi es espectacular, sentí también el cariño de colegas de Unión que me han deseado suerte y me dijeron gracias por todo, son cosas raras que me pasan pero ojalá pueda disfrutarlo",