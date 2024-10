El video retro de Chilavert en donde le hizo perder 5 departamentos a Marcelo Tinelli

Embed "Chilavert":



Porque se viralizó este video donde muestran como Chilavert le hizo perder 5 apartamentos a Marcelo Tinelli.pic.twitter.com/VCLkxGw4To — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 30, 2024

José Luis Chilavert habló de su experiencia con Tinelli

Sin embargo, el concurso no tardaría en tener un giro inesperado, que incluyó una deuda fiscal que irritó al legendario arquero. En una entrevista reciente, Chilavert relató los detalles de aquella experiencia, donde reveló que su participación en el programa originalmente no le iba a generar ingresos. El acuerdo con Tinelli era que los fondos se donarían a fundaciones benéficas, pero con el tiempo, la DGI (hoy conocida como AFIP) le cobró impuestos sobre esa donación, elevando su deuda a 18.000 dólares. "Le dije a Tinelli que deberían pagar ellos los impuestos, pero no tuve respuesta, así que me quedé con la deuda", comentó Chilavert.