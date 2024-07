El video viral que la AFA le hizo a Ángel Di María: "Por siempre"

El camino no siempre fue fácil para él. Después de las tres finales consecutivas perdidas con la Selección, Di María vivió momentos de gran dificultad. "Parece fácil pero es muy difícil. Lo sé porque estuve del otro lado. Estuve durante diez, once años luchando. No es fácil llegar a las finales y ganarlas", recordó. A pesar de los reveses, nunca dejó de insistir y pelear por lograr sus sueños, algo que finalmente consiguió con esta generación de jugadores.

Di Maria 1.jpg Ángel Di María y Rodrigo de Paul

Cómo es el video que la AFA le hizo a Ángel Di María

En un video emotivo compartido por la AFA, se repasaron los momentos más importantes de su trayectoria con la selección. Desde sus comienzos hasta su consagración final, el video mostró la evolución de un jugador que nunca dejó de luchar por su país. "Estaba escrito, era de esta manera. Lo soñé, por eso dije que era mi último partido, mi última Copa América, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera", expresó Di María en una entrevista tras el partido.

El entrenador Lionel Scaloni intentó convencer a Di María para que postergara su retiro, al menos por un partido más, para que pudiera despedirse ante su público en Argentina. Sin embargo, Fideo explicó su decisión: "Le gané a Brasil en el Maracaná, gané todo. El bicampeonato acá. Creo que era la mejor forma por como se terminó dando". Con estas palabras, dejó claro que su ciclo como jugador de la selección había llegado a su fin de la mejor manera posible.