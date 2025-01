El volante español que podría llegar a Boca de la mano de Gago y Riquelme

Fue el entorno del futbolista el que se comunicó con las oficinas de Brandsen 805 para hacerle saber a la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme que tiene intenciones de depositarlo allí. Sin embargo, en la Ribera aún no decidieron si avanzar para contratarlo o dejar esa propuesta en stand by, como sucedió en su momento con los arqueros Guido Herrera y Washington Aguerre. La oferta está en periodo de análisis, pero no sería una prioridad, ni para el club, ni para Fernando Gago.

Hay dos detalles claves que ilusionaron a los hinchas en la mañana del jueves. Primero, al español se le termina el contrato en Athletic Club de Bilbao el 30 de junio de este año y, en caso de no continuar, podría empezar a negociar con otra institución de cara al segundo semestre.

image.png

En segundo lugar, Herrera mantiene una gran relación con Marcos Rojo, Sergio Romero y Edinson Cavani, quienes fueron sus compañeros en Manchester United y PSG, respectivamente.

De todas formas, resulta extraño su interés, dado que meses atrás había revelado que no estaba entre sus planes instalarse en Sudamérica. El volante estuvo presente en junio de 2023 en La Bombonera para ver la victoria frente a Colo-Colo, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La historia de Ander Herrera con Boca

image.png

El jugador oriundo de Bilbao fue a la popular y alentó un rato en el calor de La 12 y luego bajó al palco para presenciar el partido junto con Rojo, quien en ese entonces se recuperaba de una lesión ligamentaria.

Despertó la atención de los fanáticos la camiseta del Metropolitano 1981 que utilizó aquel día, defendida por Diego Armando Maradona. "Tengo una colección. Recuerdo que mi padre siempre venía y le decía que, cuando saliera Boca a la cancha, me llamara, aunque fueran las 2 de la mañana. Yo quería escucharla", contó.

Sin embargo, también en su momento fue sincero y había dicho un año atrás: “Como dijo Bielsa, tengo la antipática obligación de ser sincero: tengo casi 34 años, contrato en España y una familia que no está muy a favor por venir aquí en unos años. Pero como aficionado lo voy a disfrutar muchísimo”.