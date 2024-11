Elijo creer: qué le depara el tarot a Franco Colapinto este finde en Qatar

Tarotista Colapinto.mp4

Y agregó: "Lo interesante es el martes en Leo, en conjunción a su jupiter natal en la casa 9. Por lo tanto me late y vibra que va a tener mucha suerte, va a estar afinado, audacia, mucha velocidad y eso lo está conectando con algo muy expansivo de su propia carta. Lo único que me deja dudar es ese sol en la casa 12 que me parece no se si lo va a favorecer tanto.

Para cerrar, la tarotista que se viralizó en las redes sociales dijo: "Con respecto a la última carrera el 8 de diciembre, su sol va a estar transitando la casa 1 y va a estar haciendo conjunción con su planeta plutón en casa 1. Ahi si que lo veo super bien aspectado. Es más, quizás esa carrera es la que decida su butaca en 2025".

El mea culpa de Franco Colapinto tras su primer y súper fallido día en el GP de Qatar

Mientras termina de definir su futuro en la Fórmula 1, Franco Colapinto se prepara para la penúltima carrera de la temporada 2024 en el Gran Premio de Qatar, en donde en la tarde argentina del viernes se llevó a cabo la Clasificación y el argentino no tuvo una buena performance por lo que deberá partir en el último lugar.

Claramente esto no era el resultado esperado por el oriundo de Pilar, que si bien no conocía el circuito y fue su primera vez en la pista (al igual que en otras del calendario en los cuáles ya participó), no se sintió conforme por su desempeño en la carrera de clasificación, y así mismo lo dejó expresó en sus declaraciones posteriores.

La autocrítica de Franco Colapinto tras su mala Qualy de la Sprint

Franco Colapinto de la escudería Williams Racing quedó en el último lugar de la Qualy 1 de la Sprint, con un tiempo de 1:23.423, en el Circuito Internacional Losail del Gran Premio de Qatar. El argentino apenas dio una vuelta con su auto y había terminado decimocuarto, pero luego de su ingreso a boxes quedó finalmente en el último lugar.

Luego de la Qualy, el piloto habló con la prensa y fue tajante sobre su nivel en la carrera: “No me sentí mal. Sentí que fue una vuelta más o menos buena, tenía cosas para seguir trabajando y mejorando porque no conozco el circuito, pero estoy muy lejos y todavía no entiendo bien el por qué. Hay que seguir trabajando. Obviamente que la suspensión vieja, todas las partes viejas que tengo en el auto, no ayudan en nada”.

"Tengo mucha ida de trompa en curva lenta, en curva de media velocidad, cuando le pido acelerar adelante empieza a patinar y voy muy de trompa. Nos está costando meter velocidad en las curvas, meter buena mínima que acá es muy importante porque hay curvas muy largas”, agregó después sobre las especificaciones técnicas.

Por último, cerró: “Nos está costando mucho tener una mínima alta. Un poco complicado por ahora el fin de semana. Hay que trabajar para tratar de entender qué hacer para mañana, pero definitivamente por ahora complicado".