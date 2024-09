Emocionante: el mensaje tatuado de Aimar que presagió el título de la Selección en la Copa América 2021

La Selección argentina tiene un aura particular . Desde el inicio del período de Lionel Scaloni al mando de la Selección la teoría del "elijo creer" entró con fuerza en la pasión de los argentinos que en la disputa de cada torneo que enfrentó el plantel se reparó en ello. Y vaya que dio resultado.

Las coincidencias en los números, los días en los que se jugaron la fuerza, si la sumatoria de números indican una fecha particular, entre otros rituales del fanatismo argentino ganaron protagonismo. En el plantel fueron una constante las predicciones. Tanto es así que hasta el hijo de Pablo Aimar , exjugador y ahora integrante del cuerpo técnico, le mandó un mensaje a su padre presagiando lo que sucedería el 10 de junio de 2021 , cuando se disputó la final de la Copa América ante Brasil.

Aimar mostró un tatuaje especial que luce en su antebrazo en la serie basada en la trayectoria de Ángel Di María y sorprendió con la historia: "El día antes, mi hijo Agustín, me escribe: 'Estoy cagado pero tengo fe", me pone. Y me pone: '1 a 0 di maria'. En minúscula, sin el acento. '1 a 0 di maria', bien adolescente. Entonces, digo: 'Bueno, si llega a pasar esto...', si llega a hacer un gol, llegamos a ganar 1-0 y hace el gol Di María...", confesó el integrante del CT y una de las personas más cercanas a Scaloni.