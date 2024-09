Lionel Scaloni lo quiere: qué le pidió a Ángel Di María para su futuro

Di Maria 1.jpg Lionel Scaloni y Ángel Di María

Qué le dijo Lionel Scaloni a Ángel Di María

En la conferencia de prensa posterior al partido, Lionel Scaloni no escatimó elogios para el rosarino. "A Ángel ya le dijimos todo lo que teníamos para decirle. Me acabo de despedir de él, y le dije que tiene las puertas abiertas de la Selección para lo que quiera, mientras estemos nosotros", expresó el técnico conmovido. Además, agregó: "Imagino que también será así el día que no estemos nosotros porque es una leyenda de esta Selección y de este país". Con estas palabras, Scaloni dejó en claro el respeto y la admiración que Di María se ha ganado a lo largo de su carrera.