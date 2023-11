En "la noche de oro" de Lionel Messi, Inter Miami perdió con New York City

Lionel Messi volvió a la cima del fútbol mundial luego de conseguir su octavo Balón de Oro , el cual le otorgaron tras conquistar la tercera estrella en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina . Ahora, lo presentó a su gente en el Inter Miami en el amistoso contra New York City FC que perdieron por 2 a 1.

Durante toda la primera etapa, la defensa del Inter Miami mostró signos de preocupación. A pesar de tratarse de un partido homenaje para Lionel Messi, New York City no perdonó y ante un error Talles Magno anotó el primer gol de la noche a los 43 minutos. En la previa, Drake Callender había cometido un penal que fue anulado por posición adelantada previa. La Pulga, por su parte, recibió pocas pelotas y no pudo llevar peligro al arco rival.