En manos de la Justicia: Chiquito Romero firmó una contravención

"Quiero ofrecer mis disculpas al hincha de Boca por el final. Cuando el muchacho me putea con la sangre caliente, se me fue la cabeza. Ninguno sale un partido a perder. No se dio. No pude pensar en el segundo que me putean y se me fue la cabeza. Me puteó con tantas ganas que me encontró, se me fue la cabeza. Le ofrezco mis disculpas al hincha de Boca, están en su derecho de expresarse, debí dejar pasar e irme. Firmé recién la contravención y pedí disculpas", explicó Romero en declaraciones ante la prensa.