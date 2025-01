En medio de los rumores de su vuelta a Boca, Leandro Paredes vinculó su futuro con el de Di María

Leandro Paredes volvió a encender la ilusión de los hinchas de Boca . En medio de los constantes rumores sobre su regreso al club que lo vio nacer, el mediocampista campeón del mundo participó de un stream junto a Paulo Dybala y el popular streamer Coker, donde no solo dejó guiños al Xeneize, sino que también lanzó una declaración que sorprendió a todos: confirmó que será el ayudante de campo de Ángel Di María cuando este comience su carrera como director técnico.

“Yo voy a ser ayudante de campo de Di María”, expresó Paredes con una sonrisa, desatando un sinfín de especulaciones y comentarios en redes sociales. Este anuncio no pasó desapercibido, sobre todo porque Di María ya inició su formación como entrenador en la ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino), cursando de manera remota desde una escuela de Rosario. Todo indica que no falta mucho para que el "Fideo" obtenga su licencia y dé sus primeros pasos como técnico, y Paredes no dudó en confirmar que lo acompañará en esa nueva etapa.