Enojado: qué hizo River ante la propuesta de Racing de comprar a Borja

La nueva versión de la Academia con Gustavo Costas quiere al delantero colombiano, sin embargo, en Núñez no estarían de acuerdo

Estamos a días que finalice el 2023, sin embargo el mundo del fútbol no se toma vacaciones y el mercado de pases está que arde con la danza de nombres y equipos. En ese sentido, River es uno de los plantes que seguramente sufrirá movimientos importantes y Miguel Borja es uno de los apuntados por Racing para su nueva versión.

Recordemos que el delantero colombiano perdió la titularidad en el equipo de Martín Demichelis, pero de todas formas, en el Millonario tomaron la determinación de que no se marchará.

Es que el ex Palmeiras tiene vínculo con la institución hasta diciembre de 2025 y, pese a que perdió terreno en el once de la Banda, desde la dirigencia no quieren que se vaya del club. Sucede que, si bien dejó de ser prioridad para el entrenador, es el único delantero de área que quedará en el plantel ya que Salomón Rondón comunicó que quiere marcharse, aunque esperan la llegada de una oferta para liberarlo.