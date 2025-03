Enojo en el básquet: en un fallo insólito, sancionaron a las jugadoras que fueron filmadas mientras se bañaban

El organismo dispuso una multa de $1.000.000 , lo que provocó la bronca de todos los fanáticos del deporte y de una de las estrellas del equipo, Luciana Delabarba, que decidió salir al cruce en sus últimas declaraciones. "Hoy salió la resolución de lo ocurrido con Náutico, por el hecho de que nos grabaron en el vestuario. Lamentablemente, la resolución es que nos multan por ser grabadas y no querer presentarnos a jugar un partido, algo que debería ser totalmente lógico y en lo cual nos deberían apoyar . Lamentablemente no está pasando", dijo.

" Quería decir que me da mucha pena. Quiero llevarles tranquilidad a las más chicas de que yo como jugadora, dentro de una cancha y siempre que tenga un micrófono o algún medio para comunicar, voy a tratar de defender nuestros derechos . Pedir que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y si me preguntan, volvería a tomar la decisión que tomamos como equipo de no presentarnos ", lanzó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AndresPando_/status/1898009369532318012&partner=&hide_thread=false Las jugadoras de El Talar no se presentaron el 27/1 contra Náutico por la Liga Femenina luego de ver que las filmaban en el vestuario. ¿Fallo del Tribunal de Disciplina? Multa de 1.000.000 de pesos por no "solicitar la suspensión a través de canales oficiales". Así las cuidan... pic.twitter.com/xUKU0CVtxd — Andrés Pando (@AndresPando_) March 7, 2025

"Desde nuestro lugar seguiremos luchando para ganar nuestro espacio, que seamos escuchadas y que sean justos con nosotras, porque nosotras la verdad que hacemos demasiado por esto, porque lo amamos", explicó.

"No he visto cambios en los vestuarios de Náutico. Me parece que el cambio empieza por ahí y somos todos responsables, somos todos parte. Esto se tiene que saber, se tiene que hablar y tenemos que hacer algo para que no vuelva a ocurrir", finalizó la jugadora.

El fallo completo del Tribunal de Disciplina de la AdC

"En el día de la fecha, el Tribunal de Disciplina de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) dio su fallo en relación con al incidente ocurrido el 27 de enero de 2025, en el marco del partido de la Liga Nacional Femenina entre el Club Náutico Avellaneda y el Club El Talar. La decisión del Tribunal se centra en la no presentación del Club El Talar al partido, tras un incidente grave en el vestuario femenino del Club Náutico Avellaneda que involucró a jugadoras del equipo visitante.

Las jugadoras de El Talar reportaron haber sido filmadas en secreto mientras se cambiaban en el vestuario del Club Náutico Avellaneda. Se observó un teléfono móvil sobresaliendo por encima de la pared que separaba el vestuario femenino del masculino, apuntando directamente hacia las duchas. Las jugadoras inmediatamente informaron a los directivos del Club El Talar, quienes a su vez notificaron a las autoridades del Club Náutico Avellaneda. Gracias a las cámaras de seguridad del club se pudo identificar al individuo, presuntamente un menor de edad.

Tras el incidente, el Club El Talar manifestó haber denunciado el hecho ante la Fiscalía de Género, situación que no fue posteriormente respaldada con documentación fehaciente, y realizó una reunión con el Comisionado Técnico de la AdC y las autoridades del Club Náutico Avellaneda. Sin embargo, a pesar de la gravedad del suceso y el impacto emocional en sus jugadoras, el Club El Talar decidió no presentarse al partido sin solicitar la suspensión ni el aplazamiento del encuentro a través de los canales oficiales de la AdC. Esta falta de notificación formal es un punto crucial en la decisión del Tribunal. Asimismo, no hay respaldo fehaciente de la mencionada denuncia.

El Tribunal de Disciplina, como tribunal de índole deportivo, investigó a fondo lo sucedido revisando los informes presentados por los comisionados técnicos, los árbitros y el representante del Club El Talar.

Se comprobó que:

El Club El Talar no presentó ninguna comunicación oficial a la AdC solicitando la postergación o suspensión del partido.

No se acreditaron las denuncias policiales o judiciales mencionadas por el Club El Talar ante los medios de comunicación.

El Club Náutico Avellaneda tampoco cooperó completamente con la investigación del Tribunal al no responder a las citaciones ni manifestó la intención de que se reprograme el partido a pesar de los hechos sucedidos en sus instalaciones.

Además, a más de un mes del hecho, ninguno de los dos clubes han colaborado ni aportado mayores detalles para complementar o respaldar el trabajo del Tribunal.

El Tribunal, considerando la gravedad del incidente, la falta de presentación de El Talar y la falta de cooperación de ambos clubes, ha dictado las siguientes sanciones: