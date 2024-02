Entrevista: Henry Sáez y los sueños que quiere cumplir en Cipolletti

El hijo pródigo está de vuelta y el pueblo Albinegro está feliz. Henry Sáez se entrena a la par de sus compañeros de Cipolletti con la primera fecha del Federal A entre ceja y ceja. "De a poco me estoy acoplando al grupo a lo que me pide el profe y el cuerpo técnico, así que gracias a Dios, por ahora me vengo sintiendo bien. Estoy tratando de acomodarme en la parte física pero voy bien", dijo "el Goldo" después de una práctica a LM.