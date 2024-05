Enzo Pérez contó por qué se fue de River y volvió a Estudiantes para ser campeón

El referente del Pincha celebró el título obtenido este domingo, sin embargo, no se olvidó de su polémica salida del Millonario.

En un momento emotivo y cargado de significados, Enzo Pérez , el experimentado mediocampista, se consagró nuevamente campeón con Estudiantes de La Plata al vencer a Vélez en penales tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario. Este triunfo no solo sumó otro título a su carrera sino que también se presentó como un capítulo de reivindicación personal tras su polémica salida de River Plate.

"Traté de evitar muchas cosas y mantener en silencio porque siempre lo he hecho en toda mi carrera", explicó Pérez, reflejando su preferencia por hablar en el campo más que fuera de él. Su regreso a Estudiantes fue un movimiento bien pensado, influido significativamente por el llamado de Eduardo Domínguez durante las vacaciones, que jugó un papel crucial en su decisión.

Enzo 1.jpg Enzo Pérez

Qué dijo Enzo Pérez sobre su salida de River para ir a Estudiantes

"Cuando pasó lo que pasó en diciembre que me fui de River, tenía posibilidades para ir a otro lado pero bueno, acá el llamado del hombre en vacaciones fue muy importante, no solamente él sino toda la Comisión Directiva y toda al gente que quiso que hoy esté nuevamente acá en el club".

Enzo Pérez, a sus 38 años, destacó la importancia del apoyo humano y emocional que encontró en Estudiantes, un club que siempre ha valorado tanto en lo deportivo como en lo personal. "Es un club que a mí -particularmente- tanto en lo deportivo como en lo personal siempre ha sido un club que me ha ayudado muchísimo".

Enzo 2.jpg Enzo Pérez

El festejo de Enzo Pérez por salir campeón

El trasfondo de su salida de River es complejo. En agosto de 2023, después de una serie de malos resultados y la eliminación de la Copa Libertadores, comenzaron a surgir tensiones internas, exacerbadas por una gestión de Demichelis que no lograba resonar con los jugadores más experimentados del plantel. Según informes, el ambiente se había vuelto insostenible, con decisiones técnicas y manejos de los premios económicos que generaron fricciones adicionales.

Enzo Pérez, en su nuevo capítulo con Estudiantes, parece haber encontrado no solo un refugio sino también una plataforma para continuar demostrando su valía, libre de las controversias que lo rodearon en los últimos días de su etapa en River. "Hoy la gente tiene que disfrutar esto porque no es habitual, por ahí muchos lo hacen habitualmente pero no es así, porque es un club que está permanentemente en crecimiento. Eso se ve en el día a día", comentó, marcando un contraste con su percepción de la situación en River.